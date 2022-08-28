"Мы его теряем": ЗСУ викрали у окупантів дрон за 100 тис. грн під час знімання пропагандистького сюжету (відео)

Російські окупанти втратили дрон просто в небі.
Його викрали ЗСУ.
Про це свідчить відео, яке оприлюднили окупанти, коли знімали пропагандистське відео.
З відео видно, що фахівці ЗСУ викрали дрон Mavic російських окупантів у присутності пропагандиста Сладкова. БпЛА поцупили просто в небі. Його вартість становить понад 100 тисяч гривень.
"Мы его теряем" - з сумом констатували окупанти, стежачи, як їхній дрон плавно перекочовує до рук українських захисників.
Загарбникам довелося терміново міняти позиції, щоб їх не вирахували.
На відео засвітився відомий російський окупант Мільчаков, відомий в Росії знущанням з тварин. Під час війни на Донбасі цей маніяк відрізав вуха вбитих українських військових та фотографувався з обгорілими трупами.
Нагадаємо, що ЗСУ "відкорегували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії.
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