Ребрендинг «Укрпошти» / © "Укрпошта"

У соцмережах спалахнув скандал навколо ребрендингу «Укрпошти», на який, за даними компанії, витратили близько 600 тисяч гривень. Після хвилі критики генеральний директор підприємства Ігор Смілянський почав публічно відповідати користувачам, використовуючи різкі та образливі формулювання.

ТСН.ua зібрало деталі скандалу навколо ребрендингу «Укрпошти».

Що передувало

Нещодавно «Укрпошта» презентувала оновлений логотип і фірмовий шрифт. Це вже другий ребрендинг компанії за останні дев’ять років. За словами Смілянського, оновлення відбувається поступово: новий бренд з’являтиметься насамперед у нових сервісах, поштоматах і відділеннях.

Ребрендинг виконала студія Spiilka Design Büro. У компанії пояснили, що новий візуальний стиль продовжує українську поштову естетику 1918–1921 років, а поштовий ріжок тепер стилізований під літеру «У».

Реакція в соцмережах

Після презентації частина користувачів соцмереж розкритикувала витрати, вказуючи на стан відділень у регіонах. У відповідь Смілянський вступив у публічні дискусії в Threads, використовуючи саркастичні формулювання.

Допис Ігоря Смілянського в Threads

У коментарях до допису Смілянського блогерка Іванна Кузьма заявила, що стан відділень «Укрпошти» не врятує «айдентика з глибокими змістами».

«Те, що робиться в маленьких містечках і селах — це хліви, а не відділення», — зазначила Іванна.

На коментарі Кузьми відповів і сам Смілянський:

«Так. А тепер на хвилинку уявляємо, що я виходжу завтра і кажу — оголошуємо тендер не на 600 тис., а на 60 млн на ремонт сільських відділень. Як думаєте — розмір ґвалту в соцмережах: на наші податки, … краще б дрони … буде такий, як сьогодні, чи більше? А працівники тупо брешуть».

Діалог Іванни Кузьми та Ігоря Смілянського в Threads

Під час подальшої суперечки гендиректор «Укрпошти» дозволив собі образливі формулювання й образи. В одному з коментарів він написав: «Ну якщо ми крадемо, то ви повія».

Діалог Іванни Кузьми та Ігоря Смілянського в Threads

Такі висловлювання викликали різку реакцію Мережі. Одна з користувачок публічно обурилася стилем спілкування, заявивши, що така риторика є неприпустимою:

«Що ви собі дозволяєте? Ви з якого племені вибігли так із жінкою розмовляти. Звикли до безкарності, вседозволеності та о***ли вкрай?».

Втім, керівник держкомпанії не залишив зауваження без відповіді.

«А де ви бачили жінку? Я її не бачив. Якась потвора мене без фактів звинуватила в корупції, а якої статі була та потвора, я не помітив одразу», — написав гендиректор «Укрпошти».

Діалог користувачки Threads та Ігоря Смілянського

Пости користувачки Threads

Згодом подібні формулювання Смілянський використав не лише щодо Іванни Кузьми. Образи пролунали й на адресу ютюб-блогерки Стасі Мар, яка ще два роки тому опублікувала відео «Правда про Укрпошту».

Діалог користувача Threads та Ігоря Смілянського

Раніше Ігор Смілянський шокував заявою, що «Укрпошта» закуповувала курячі ноги, які слугували захистом листонош від собак. За його словами, працівник діставав цей продукт і кидав собаці, щоб той відволікся.