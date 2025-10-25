"Ми лише на початку": Берлінська назвала головну умову, за якої Україна може програти війну

Марія Берлінська

Україна перебуває лише на початку війни і може її програти, «якщо не припинити брехати один одному».

Про це заявила керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська.

«Я просто знаю, що якщо ми не припинимо брехати один одному і обмінювати час і територію на життя людей через цю брехню, то ми себе заженемо у величезну поразку», — попередила вона.

За словами Берлінської, російська військова машина тільки розкочегарилася, тільки почалася. Крім того, до РФ йде велика допомога Китаю.

«Зараз ми з знаходимося в жовтні 2025 року. Я би дуже хотіла помилятися, але, що я бачу — що ми знаходимося на початку цієї гонки. Ми знаходимося тільки, на жаль, на початку війни», — підсумувала вона.

