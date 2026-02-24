"Ми не дурні": Зеленський зробив заяву про заморожування війни і вихід з Донбасу

Зеленський / © Associated Press

Україна готова заморозити лінію зіткнення. Проте не може просто так вивести війська з Донбасу.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

За його словами, Україна готова зупинити війну вздовж лінії розмежування попри те, що це не ідеальний сценарій.

«Це не найкраща позиція для нас, але в будь-якому разі у нас є оборонні лінії. У нас є укріплення. Але якщо росіяни чи партнери в діалозі з росіянами хочуть просто вивести нашу армію з укріплень, то ми не можемо бути такими, вибачте, дурнями. Ми не діти», — наголосив український лідер.

Раніше Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа. Він попросив залишатися на боці України. Як наголошує лідер держави, америкаці мають бути разом із демократичною країною, яка бореться проти однієї людини. Йдеться про диктатора РФ Володимира Путіна, який є війною. Зеленський наголосив: російський президент не лише вбиває українців, а й тримає у в’язниці весь свій народ.