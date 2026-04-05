Укрaїнa
3488
2 хв

"Ми не таксі": поліція відмовила у допомозі ветерану зі зламаним протезом

Коли ветеран повертався з магазину додому, на протезі зламався куксоприймач. Після падіння він не міг підвестися.

Богдан Скаврон
Нацполіція / © npu.gov.ua

Ветерану війни, у якого пізно ввечері на вулиці зламався протез, у поліції відмовили у допомозі, заявивши, що це «не таксі».

Про цей випадок розповів на своїй сторінці у Facebook український оператор та режисер Ярослав Грубич, який втратив руку на війні.

За його словами, цей випадок стався у середині березня з військовослужбовцем, у якого ампутація руки, протез на нозі, а іншій руці лише два пальці.

«Одна нога — єдина повністю ціла», — наголосив Ярослав Грубич

Коли ветеран повертався з магазину додому, на протезі зламався куксоприймач. Після падіння він не міг підвестися. Ніхто з перехожих допомоги не надав, до початку комендантської години залишалися лічені хвилини, що ускладнювало виклик таксі.

Зрештою чоловік звернувся за допомогою до поліції, але у відповідь почув: «Ми не таксі».

«Це не про таксі. Це про людяність. Це про те, що ветеран, який віддав частину себе за країну, не може розраховувати на елементарну допомогу в критичний момент», — прокоментував ситуацію Ярослав Грубич, який теж є військовим ветераном.

Він нагадав, що ми живемо у воєнний час, коли від поліції повинно бути більше чуйності.

«Поліція — це не лише про штрафи, протоколи і „ми не зобов’язані“. Поліція — це в першу чергу про допомогу. Бо якщо не вони — то хто? Мені соромно за такі історії», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі ветеран війни з інвалідністю заявив про незаконне затримання та побиття представниками ТЦК.

Наступна публікація

