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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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158
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2 хв

“Ми не у фокусі США”: Зеленський зробив заяву про закінчення війни

Іран — це номер один питання для Сполучених Штатів Америки. А потім іде питання України, зазначив президент.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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“Ми не у фокусі США”: Зеленський зробив заяву про закінчення війни

Зеленський пояснив, чому переговори про завершення війни затягуються / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання України наразі не є головним пріоритетом для США, а переговорний процес щодо завершення війни просувається повільніше, ніж очікував Київ.

Про це глава держави сказав під час спільної зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 3 червня.

За словами Зеленського, Україна досі очікує на прибуття американської переговорної групи, однак процес затягується через інші міжнародні кризи.

«На жаль, сьогодні ми не перебуваємо у фокусі. На мою думку, питання Ірану зараз для США — номер один. Після цього вже йде Україна. Ми фактично перебуваємо в черзі цих воєн», — зазначив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що саме Сполучені Штати мають найбільший вплив на Росію та можуть змусити Володимира Путіна погодитися на завершення війни.

Україна підтримує будь-який формат переговорів

Президент підкреслив, що Україна підтримує будь-який формат переговорів, якщо він допоможе швидше досягти миру.

«Для нас головне — закінчити війну. І тут немає альтернативи. Саме тому я неодноразово говорив: ми готові до будь-якого формату. Я готовий і до прямих переговорів із Путіним, якщо це допоможе завершити війну швидше, а не чекати, поки світ розбереться з усіма іншими конфліктами», — заявив Зеленський.

Він також наголосив, що найефективнішим варіантом для України була б спільна участь США та інших міжнародних партнерів, зокрема, ЄС у переговорах, адже війна триває саме на європейському континенті.

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Дата публікації
Кількість переглядів
158
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