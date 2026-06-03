“Ми не у фокусі США”: Зеленський зробив заяву про закінчення війни

Зеленський пояснив, чому переговори про завершення війни затягуються / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що питання України наразі не є головним пріоритетом для США, а переговорний процес щодо завершення війни просувається повільніше, ніж очікував Київ.

Про це глава держави сказав під час спільної зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 3 червня.

За словами Зеленського, Україна досі очікує на прибуття американської переговорної групи, однак процес затягується через інші міжнародні кризи.

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«На жаль, сьогодні ми не перебуваємо у фокусі. На мою думку, питання Ірану зараз для США — номер один. Після цього вже йде Україна. Ми фактично перебуваємо в черзі цих воєн», — зазначив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що саме Сполучені Штати мають найбільший вплив на Росію та можуть змусити Володимира Путіна погодитися на завершення війни.

Україна підтримує будь-який формат переговорів

Президент підкреслив, що Україна підтримує будь-який формат переговорів, якщо він допоможе швидше досягти миру.

«Для нас головне — закінчити війну. І тут немає альтернативи. Саме тому я неодноразово говорив: ми готові до будь-якого формату. Я готовий і до прямих переговорів із Путіним, якщо це допоможе завершити війну швидше, а не чекати, поки світ розбереться з усіма іншими конфліктами», — заявив Зеленський.

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Він також наголосив, що найефективнішим варіантом для України була б спільна участь США та інших міжнародних партнерів, зокрема, ЄС у переговорах, адже війна триває саме на європейському континенті.

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