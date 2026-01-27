"Ми неадекватно проводимо мобілізацію": "Волина" пояснив, чому зростає СЗЧ

Герой України Сергій Волинський. Фото: Київський безпековий форум

Реклама

Герой України Сергій Волинський, більш відомий за позивним «Волина», заявив про нагальну потребу перегляду підходів до мобілізації в Україні. За його словами, проблеми в цій сфері безпосередньо впливають на зростання випадків самовільного залишення частини (СЗЧ).

Про це військовослужбовець розповів в інтерв’ю «Українській правді».

«Маємо відкрито подивитися, що самими надтехнологічними дронами ми не зможемо досягнути якихось проривних результатів. Ми маємо дивитися на військове управління, на військову освіту, на військове забезпечення, на ту саму мобілізацію», — зазначив Волинський.

Реклама

Він різко висловився щодо принизливих і силових методів, які інколи супроводжують мобілізаційні заходи.

«Мені здається, що не в мене одного обливається серце кров’ю, коли він бачить ці відео в соціальних мережах, коли принижують і завдають болю людям. Особливо, коли це відбувається на очах матерів, дітей. Я не вважаю, що це має відбуватися взагалі. Ми цього в жодному разі не сприймемо. Ніколи. Вся історія в тому, що треба зрозуміти українців», — наголосив військовий.

На його думку, саме «неадекватні» підходи до мобілізації стають однією з причин СЗЧ.

«Дивіться, на якомусь етапі хтось може бути незгодний з чимось, але через силу ти не зможеш нікого переконати. Тільки діалогом — конструктивним. Коли ти кажеш, що якщо ти підеш в армію, ти будеш мати достойну заробітну плату, ти будеш мати змоги, ти будеш мати, будеш мати, будеш мати… А не ми тебе будемо бити і принижувати. Так не має працювати. Так не буде працювати. Через це є проблема СЗЧ. Тому що ми неадекватно проводимо мобілізацію», — зазначив Волинський.

Реклама

Окремо офіцер наголосив на важливості створення системи військової юстиції.

«Нам потрібна військова поліція, військові суди, військові тюрми. Обов’язково. Ми без цього ніколи не дінемось. Ми маємо самі вести слідчі дії», — додав військовий.

Раніше командир першого штурмового батальйону, першого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла на псевдо «Маяк» заявив, що мобілізовані сьогодні не готові до війни.

Нагадаємо, раніше в пресслужбі Міноборони повідомляли, що в січні 2026 року перша група працівників державних органів виконавчої влади завершила спеціалізовані курси з питань мобілізації. У відомстві повідомили про розгортання масштабної навчальної програми, щоб синхронізувати роботу державних органів та армії.