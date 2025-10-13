ТСН у соціальних мережах

183
1 хв

"Ми очікуємо проблеми з електрикою" — Зеленський стривожив заявою

Зеленський визнав, що в України можуть бути проблеми з електрикою і газом через удари РФ.

Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський визнав, що влада в Україні очікує проблеми з електрикою.

Про це глава держави сказав на пресконференції з Високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас.

«Ми очікуємо проблеми з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію. І ми завжди використовуємо цю можливість під час зими. І ця можливість відкрита», — заявив він.

Також Зеленський підтвердив, що РФ атакує об’єкти газової інфраструктури, зокрема газові сховища.

«Ми почали говорити про імпорт газу. Але мова про кошти. Станом на зараз газ — не проблема. Проблема, де взяти кошти, щоб закупити цей газ», — додав Зеленський.

Він подякував міжнародним партнерам, які постачають Україні газ «не питаючись про гроші», зокрема Норвегії.

Нагадаємо, що РФ відновила удари по об’єктах газової та енергетичної інфраструктри.

