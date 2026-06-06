Мали право на відстрочку, але опинилися в армії: військова омбудсманка розкрила шокувальні цифри

Мобілізація в Україні / © ТСН

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Близько 7% усіх мобілізованих в Україні мають законне право на відстрочку від військової служби, однак через помилки під час мобілізаційних заходів опиняються у війську, що створює додаткове навантаження на армію та призводить до значних втрат державних ресурсів.

Про це військова омбудсманка України Ольга Решетилова заявила в інтерв’ю «Суспільному».

«7% мобілізованих мають законне право на відстрочку, просто з якихось причин воно не було враховане під час мобілізаційних заходів», — зазначила вона.

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Решетилова пояснила, що причинами таких випадків можуть бути неякісне проведення військово-лікарської комісії, неврахування поданих документів або наявність законних підстав для відстрочки.

«Це можуть бути люди, які мають трьох чи більше дітей, оформили опіку над близькими родичами, а також найближчі родичі загиблих, зниклих безвісти або полонених військовослужбовців», — сказала омбудсманка.

Решетилова наголосила, що мобілізація громадян, які мають законне право на відстрочку або звільнення зі служби, не допомагає вирішити проблему комплектування війська.

За її словами, такі військовослужбовці «все одно рано чи пізно або будуть звільнені, або втечуть, самовільно залишать частину, або ж просто будуть баластом десь у військовій частині, не маючи змоги або бажання виконувати якісь завдання».

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Військова омбудсманка також звернула увагу на значні фінансові витрати держави на таких мобілізованих. Вона зазначила, що після призову людина отримує грошове забезпечення, форму, харчування, засоби індивідуального захисту, проходить навчання та за потреби лікується коштом держави.

«Це величезний обсяг ресурсу, який ми витрачаємо просто через неякісну мобілізацію. І держава має побачити ці кошти, зрозуміти, що ми їх просто викидаємо в космос», — заявила Решетилова.

Вона додала, що така практика не лише призводить до значних бюджетних витрат, а й створює додаткову соціальну напругу в суспільстві.

За словами омбудсманки, в Офісі військового омбудсмана вже підрахували, у скільки державі обходиться один військовослужбовець, який мав право на відстрочку або звільнення, однак конкретні суми вона не назвала. Водночас Решетилова підкреслила, що йдеться про «дуже великі цифри», які були наведені у звіті до ста днів роботи Офісу військового омбудсмана.

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Нагадаємо, в Україні суттєво оновили правила бронювання працівників та підходи до мобілізації. Уряд запроваджує нові вимоги до зарплат і перевірки підприємств, а в армії готують великі реформи та зміну виплат.

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