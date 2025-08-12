"Ми пройшли сім кіл пекла": голова СБУ про нові деталі операції "Павутина"

Василь Малюк

Спецоперація «Павутина» — унікальна, багатоетапна операція, яка включає в собі низку надважливих компонентів.

Як вдалося її здійснити, розповів голова СБУ Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» в ефірі марафону «Єдині новини».

За його словами, перш за все важливою була логістика, тобто доставка в ворожий тил 150 бойових FPV-дронів. Далі — доставка будиночків, всередині яких до аеродромів доставляли дрони.

«Це агентурна робота, зв’язок і багато іншого. Якщо ми дивимось на „Павутину“ в цілому, то бачимо комплексний підхід: агентурний і технічний. І саме найефективнішою наша робота стає тоді, коли є правильний симбіоз», — зазначив Василь Малюк.

За його словами, для реалізації задуму СБУ створила залегендоване підприємство в РФ — логістичну компанію у Челябінську. Українські агенти орендували там офісне приміщення і склади, які знаходилися поруч із місцевим управлінням ФСБ. Згодом вони придбали п’ять вантажних автомобілів, а наймані ними водії перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям.

Малюк розповів, що під час спецоперації СБУ довелося постійно вирішувати різнопланові завдання. Наприклад, організувати завезення до РФ підсанкційних товарів, зокрема акумуляторних станцій. Тут в нагоді став успішний досвід СБУ щодо боротьби з транснаціональною злочинністю.

«Кожен з мисливських будиночків — повністю автономний. У них знаходилися батареї EcoFlow, сонячні батареї та інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони. Спецоперація могла відбутися і у прохолодну пору року, а там температура іноді падає нижче мінус 40 градусів. Тож дрон мав бути повністю заряджений. Але це водночас завдавало додаткові труднощі, аби завезти ці будиночки на територію РФ. Ми пройшли „сім кіл пекла“, щоб досягти результату», — наголосив він.

Окремо голова СБУ зупинився на засобах, якими уразили ворожі літаки. На перший погляд, це були звичайні FPV, але вони унікальні.

«В них є декілька різновидів зв’язку. Бойова компонента кожного БпЛА складалася з двох частин по 800 грамів (тобто загалом 1600) спеціальної суміші, яку ми розробляли саме для цієї операції. Вона має кумулятивно-фугасний ефект: для того, щоб пропалювати сам корпус літака і вже всередині спричиняти вибух», — зазначив голова СБУ.

Важливо було забезпечити і безперешкодне повернення до України учасників спецоперації в РФ. Тож, коли водії вантажівок виїхали до визначених аеродромів, українські агенти вже покинули територію Росії, запевнив Малюк.

«Вони прийшли до мене на один з пунктів бойового управління і я мав честь їм особисто подякувати», — зазначив очільник Служби безпеки.

Підготовка до спецоперації відбувалася в режимі суворої секретності — про деталізований план знало лише кілька осіб. У визначений день на пункті бойового управління зібрались кращі оператори дронів ЦСО «А» СБУ і приступили до реалізації задуму.

«На зв’язку з нами весь час був президент. Він багаторазово до цього теж цікавився окремими деталями і десь, скажу відверто, прискорював. Оскільки в нього управлінська діяльність така, як кажуть, „не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні“. А він працює так, що „зроби це вчора“ взагалі», — уточнив Малюк.

Нагадаємо, що спецоперація «Павутина» відбулась 1 червня 2025 року. За її результатами СБУ уразила FPV-дронами третину ворожої стратегічної авіації РФ — 41 літак.