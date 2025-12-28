"Ми ще за нього повоюємо": командувач НГУ розповів жорстку правду про оборону Покровська

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко / © скриншот з відео

Ситуація на Покровському та Мирноградському напрямках залишається вкрай важкою. Росіяни використовують погодні умови для прориву оборони, а також підтягують свіжі резерви для зимового наступу.

Про це розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який нещодавно повернувся з фронту, в інтерв’ю «Громадському радіо».

Туман війни та «інфільтрація»

За словами Півненка, погода зараз працює проти оборонців Покровська. Тумани та низька видимість заважають ефективній роботі дронів, чим користується ворожа піхота.

«Там постійно стоїть туман, противник інфільтрується, дуже важко з ним працювати… Сама погода не дозволяє виявляти вчасно противника і знищувати ефективно… Тому що, ну, з 25 знищень там 10 пройде, 10 будуть поранені».

«Моє враження, що ми ще за нього [Покровськ — ред.] повоюємо, сто відсотків», — запевнив командувач.

Про «здачу» територій і стратегію

Півненко доволі різко висловився щодо медійної паніки навколо втрати населених пунктів і зловживання терміном «стратегічний».

Він наголосив, що стратегічною загрозою був би вихід ворога на правий берег Дніпра або перерізання логістичних артерій державного рівня, а втрата конкретного міста — це тактична подія, хоч і болісна.

«Ми можемо втрачати території, ми розуміємо, що противник у людському плані більш ефективний… А нам гнати людей, заганяти їх, щоб їх там знищували, немає сенсу. Ми в людському напрямку не виграємо 100%. Тільки технологічно», — зауважив Півненко.

Генерал вважає, що іноді доцільніше відійти на підготовлені позиції, ніж «спалювати людей», захищаючи руїни до останнього лише заради політичних гасел.

Зимові плани РФ: псковський десант

Щодо намірів ворога на зиму, Півненко підтвердив: росіяни планують захопити Покровськ та Мирноград. Для цього вони накопичують сили, зокрема елітні підрозділи.

«76 повітряний десант там Псковський. Ми спостерігаємо, що вони там є. Вони себе не проявили. Ми знаємо, де вони будуть… Наша задача — їх стерти», — резюмував командувач.

Нагадаємо, Муженко дав несподіване пояснення, чому так важлива оборона Покровська. За його словами, утримання двох ключових міст на Покровському напрямку, які намагається захопити Росія, мало велике значення під час переговорів із західними партнерами.