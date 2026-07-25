"Ми вірили брехні Кремля": що стоїть за розворотом ультраправої зірки США Лори Лумер на бік України

Володимир Зеленський та Лора Лумер / © Associated Press

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Ультраправа американська блогерка та соратниця Дональда Трампа Лора Лумер, яка роками транслювала кремлівські наративи, здійснила вражальний розворот у своїй риториці. Перебуваючи у Києві та потрапивши під російський ракетний обстріл, вона публічно визнала, що роками поширювала брехню про Україну.

Цей крок має значну вагу: хоча Лумер не обіймає офіційних посад у Білому Домі, її дописи на аудиторію в 2 мільйони підписників часто виступають барометром настроїв у русі MAGA (Make America Great Again) та мають реальний вплив на політику другої адміністрації Трампа, пише The Guardian.

Від кремлівської пропаганди до зустрічі із Зеленським

У перші дні свого візиту до України Лумер опинилася в укритті під час чергового повітряного удару РФ по Києву. Це досвід змусив її кардинально переглянути свої погляди.

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«Це повсякденність для кожного українця. Я почуваюся безсоромно через те, що применшувала боротьбу українців протягом останніх 5 років, — написала Лумер у соцмережах. — Я часто казала, що мені байдуже. Оглядаючись назад, це було не дуже красиво з мого боку. Деякі з нас мали нахабство казати, ніби Росія не була права, бо ми вірили в брехню про „країну нацистів“. Росія настільки промила нам мізки пропагандою, що ми цього навіть не усвідомлювали».

Вже у четвер, 24 липня, з блогеркою зустрівся президент України Володимир Зеленський. В Офісі президента підкреслили: для України вкрай важливо, щоб такі люди бачили реальність на власні очі.

Барометр настроїв MAGA та парадокс Трампа

Протягом тривалого часу консервативне крило США сприймало війну через призму російських міфів про Путіна як «захисника традиційних цінностей». Для багатьох праворадикалів ця війна хибно здавалася протистоянням суверенного християнства та західного секулярності.

Проте аналітики зазначають: розворот Лумер стався не лише через побачені руйнування, а й через зміну вітрів у самому Білому домі.

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Дональд Трамп, який повертався до влади з виразно скептичним ставленням до Києва, полюбляє переможців. А Україна, навіть в умовах стримування допомоги, продемонструвала вражаючу стійкість:

ЗСУ стали світовими лідерами у дронових технологіях;

Ударними безпілотниками та ракетами великої дальності Україна вразила російську нафтову інфраструктуру, спричинивши енергетичну кризу в РФ.

Ці успіхи вразили Вашингтон. На саміті НАТО в Туреччині Трамп оголосив про надання Україні ліцензії на власне виробництво ракет для систем Patriot, підтримав нові санкції проти РФ у Конгресі та послабив тиск щодо обов’язкової відмови України від своїх територій ради миру.

Чому це важливо саме зараз?

Зміна позиції Лумер відбулася у критичний момент — невдовзі після смерті сенатора Ліндсі Ґрема, який був одним із найпотужніших голосів на підтримку України серед республіканців.

Якщо публічне «прозріння» Лори Лумер є не просто бажанням рухатися в ногу з Трампом, а сигналом ширшого протверезіння консервативного табору США від російської пропаганди, це може ознаменувати новий етап у підтримці України з боку американських правих.

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Раніше американська блогерка та журналістка Лора Лумер відвідала пошкоджену російською атакою Києво-Печерську лавру. Соратниця Дональда Трампа різко розкритикувала дії Кремля та заявила про лицемірство Москви.

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