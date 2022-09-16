Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Мы воруем за отчизну": бойовик "ДНР" Басурін обмовився і назвав справжню ціль війни окупантів в Україні

Дата публікації
Перегляди
3455
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Мы воруем за отчизну": бойовик "ДНР" Басурін обмовився і назвав справжню ціль війни окупантів в Україні

скриншот з відео

Басурін заперечив Путіну і, ймовірно, вперше сказав правду про мету окупантів, які воюють в Україні.

У Мережі з'явилось відео, на якому бойовик із так званої "ДНР" і один із керівників "народної міліції ДНР" Едуард Басурін обмовився, коли озвучував цілі нападу Росії на Україну.

Відповідний ролик оприлюднив канал СтратКом ЗСУ в Telegram.

На відео Басурін висловив незгоду з Путіним у меті війни Росії проти України і сказав, що окупанти воюють не за батьківщину, а крадуть за вітчизну.

Наводимо цитату мовою оригіналу.

"Недавно Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, говорил о наших воинах, как они воюют. И он там сказал фразу, о том, что они воюют за своюродину. Я чуть з ним несогласен, может, я не прав, не имею права, но…Ми воруем за отчизу", - сказав бойовик терористичної "ДНР".

"Обмовка по Фрейду", - зазначили в СтратКомі ЗСУ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3455
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація