Укрaїнa
2549
1 хв

"Ми втрачаємо місто, треба це визнати": кореспондентка ТСН про ситуацію у Покровську

Окупанти захоплюють північ Покровська, а вийти вдалося не всім нашим бійцям.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Ми втрачаємо місто, треба це визнати": кореспондентка ТСН про ситуацію у Покровську

Що відомо про ситуацію в Покровську / © Associated Press

Станом на 4 листопада ситуація у Покровську критична — північна частина міста під загрозою контролю росіян, а українські військові заблоковані на околицях. Їм немає як звідти вийти.

Про це сказала кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Противник продовжує просування, і контакт із нашими пілотами дронів фіксується в районі активних боїв.

На відео, яке вона опублікувала у своєму телеграм-каналі, зафіксовані троє росіян проти одного українського військового. Він піднімає руки. Його доля наразі невідома.

«Вийти вдалося не всім нашим. Це вже дорогою на Мирноград. Саме місто Покровськ в оточенні. Без перебільшення. Росіяни просуваються. На висотках виставляють снайперів, щоб унеможливити просування наших штурмовиків», — написала кореспондентка.

За кілька кілометрів поза Поковськом залишаються позиції піхоти в окопах. Проте ці війська наразі обмежені в можливості відступу або підтримки.

За її словами, основні бої точаться в районі залізничного полотна.

«Ми втрачаємо місто, треба це визнати. Але ще ми втрачаємо людей на околицях, яким нема як вийти, бо всі рішення були ухвалені запізно», — зазначає Кирієнко.

Нагадаємо, військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке заявив, що росіяни захопили до 85% Покровська. Він розповів, чи змінив щось український контрнаступ.

Нагадаємо, 4 жовтня у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що їхні спецпризначенці продовжують операцію у Покровську.

