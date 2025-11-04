- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2549
- Час на прочитання
- 1 хв
"Ми втрачаємо місто, треба це визнати": кореспондентка ТСН про ситуацію у Покровську
Окупанти захоплюють північ Покровська, а вийти вдалося не всім нашим бійцям.
Станом на 4 листопада ситуація у Покровську критична — північна частина міста під загрозою контролю росіян, а українські військові заблоковані на околицях. Їм немає як звідти вийти.
Про це сказала кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.
Противник продовжує просування, і контакт із нашими пілотами дронів фіксується в районі активних боїв.
На відео, яке вона опублікувала у своєму телеграм-каналі, зафіксовані троє росіян проти одного українського військового. Він піднімає руки. Його доля наразі невідома.
«Вийти вдалося не всім нашим. Це вже дорогою на Мирноград. Саме місто Покровськ в оточенні. Без перебільшення. Росіяни просуваються. На висотках виставляють снайперів, щоб унеможливити просування наших штурмовиків», — написала кореспондентка.
За кілька кілометрів поза Поковськом залишаються позиції піхоти в окопах. Проте ці війська наразі обмежені в можливості відступу або підтримки.
За її словами, основні бої точаться в районі залізничного полотна.
«Ми втрачаємо місто, треба це визнати. Але ще ми втрачаємо людей на околицях, яким нема як вийти, бо всі рішення були ухвалені запізно», — зазначає Кирієнко.
Нагадаємо, військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке заявив, що росіяни захопили до 85% Покровська. Він розповів, чи змінив щось український контрнаступ.
Нагадаємо, 4 жовтня у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що їхні спецпризначенці продовжують операцію у Покровську.