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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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209
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1 хв

"Ми визнали фактаж, а не окупацію": Лубінець про два документи, які підписали для порятунку українців

Омбудсмен наголосив, що фіксація реального стану речей у документах є суто вимушеним кроком для збереження життів українських громадян, а не визнанням дій окупантів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець роз’яснив деталі щодо двох документів, які підписуються сторонами перед проведенням гуманітарних місій та операцій із порятунку українців.

Усі деталі омбудсмен пояснив під час пресконференції 2 листопада.

За словами Лубінця, підписання цих паперів у жодному разі не означає юридичного чи морального визнання російської окупації українських територій або схвалення дій країни-агресорки.

«Ми визнали фактаж. Це не означає, що я як представник України забуваю про все, що було зроблено представниками Російської Федерації по відношенню до наших громадян. І окремо завжди я акцентую: це надало мені можливість фізично врятувати наших громадян», — підкреслив він.

Уповноважений зазначив, що головним пріоритетом під час будь-яких перемовин та місій залишається збереження життів і повернення громадян України додому, а фіксація фактичних обставин є інструментом для досягнення цієї мети.

Нагадаємо, в Україні готують новий шлях повернення цивільних заручників. Як заявив Дмитро Лубінець, таке рішення ухвалили після гуманітарної місії в Олешках, яка виявила проблеми з координацією зусиль щодо повернення українців із російського полону та тимчасово окупованих територій.

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