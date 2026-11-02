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"Ми визнали фактаж, а не окупацію": Лубінець про два документи, які підписали для порятунку українців
Омбудсмен наголосив, що фіксація реального стану речей у документах є суто вимушеним кроком для збереження життів українських громадян, а не визнанням дій окупантів.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець роз’яснив деталі щодо двох документів, які підписуються сторонами перед проведенням гуманітарних місій та операцій із порятунку українців.
Усі деталі омбудсмен пояснив під час пресконференції 2 листопада.
За словами Лубінця, підписання цих паперів у жодному разі не означає юридичного чи морального визнання російської окупації українських територій або схвалення дій країни-агресорки.
«Ми визнали фактаж. Це не означає, що я як представник України забуваю про все, що було зроблено представниками Російської Федерації по відношенню до наших громадян. І окремо завжди я акцентую: це надало мені можливість фізично врятувати наших громадян», — підкреслив він.
Уповноважений зазначив, що головним пріоритетом під час будь-яких перемовин та місій залишається збереження життів і повернення громадян України додому, а фіксація фактичних обставин є інструментом для досягнення цієї мети.
Нагадаємо, в Україні готують новий шлях повернення цивільних заручників. Як заявив Дмитро Лубінець, таке рішення ухвалили після гуманітарної місії в Олешках, яка виявила проблеми з координацією зусиль щодо повернення українців із російського полону та тимчасово окупованих територій.