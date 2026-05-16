“Ми вже тут”: бійці НГУ дістались до Донецька, “жирні” цілі у вогні (відео)

Дрони, якими керували оператори батальйону Black Sky бригади НГУ «Спартан», завдали ударів по логістичних маршрутах окупаційної армії біля Донецька.

Ураження «жирних» цілей опубліковане у суботу, 16 травня, у соцмережах бригади.

Під час завдання ударів по техніці ворога українські безпілотники пролетіли над окупованим обласним центром, продемонструвавши вид на місто.

Серед об’єктів, які потрапили на камеру дронів, був і футбольний стадіон донецького «Шахтаря» — знаменита «Донбас Арена».

«Ми вже тут. І знищення логістики росіян на тимчасово окупованих територіях Донеччини — це частина планомірної роботи, яка веде нас до мети: повернути свою землю», — йдеться в коментарі до опублікованих кадрів.

У повідомленні бригади НГУ «Спартан» висловили сподівання, що футбольні вболівальники зрештою зможуть знову заспівати «Червону Руту» на «Донбас Арені».

Нагадаємо, у ніч проти 14 травня Росія завдала найпотужнішого удару по Україні від початку повномасштабної війни. Ворог випустив 675 дронів і 56 ракет. Військовий експерт Олег Жданов заявив, що РФ використала так зване «перемир’я» для накопичення озброєння та підготовки до нових атак.

Тим часом керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що війна з Росією вже зовсім скоро вестиметься за допомогою «розумних» автономних безпілотників, прототипи яких вже є в Україні.

