Перша подібна операція: військові розкрили унікальні подробиці порятунку бабусі на Донеччині

ЗСУ врятували бабусю на Донеччині

Українські військові провели унікальну операцію з порятунку літньої мешканки селища Ставки, використавши для її вивезення наземний робототехнічний комплекс (НРК).

Про деталі евакуації повідомив речник 60-ї окремої механізованої бригади Максим Білоусов для «Київ24».

Повідомляється, що рішення про евакуацію ухвалили миттєво, щойно помітили цивільну особу в зоні бойових дій. Для встановлення контакту та евакуації залучили підрозділ НРК «Церберус». За словами речника, операція була технічно складною через вік жінки та необхідність максимально обережного підходу.

«Бабусю ми якраз побачили в день евакуації. Тобто, як тільки ми її побачили, одразу було прийняте рішення про те, що її потрібно обов’язково звідти забрати. І почалася операція. Досить така складна технологічно. Тому що раніше, наприклад, було таке, що брали в полон. Якраз третій корпус брав в полон ворожих піхотинців. То тут була зовсім інша операція», — розповів Максим Білоусов.

Він зазначив, що зв’язок із жінкою встановили за допомогою дрона, на якому військові закріпили письмове повідомлення. Прочитавши текст, 77-річна мешканка сіла на роботизовану платформу.

«Ми їй написали на дроні: «Це підрозділ Церберус, наш підрозділ наземних робототехнічних комплексів». І вона побачила цей текст. Сіла — і після цього бійці першого механізованого батальйону на точку виходу привіз дрон. Вони вже далі її доставили після цього в безпечне місце», — зазначив спікер бригади.

Білоусов додав, що жінка прожила у Ставках 53 роки. Проте через бойові дії була змушена залишити домівку. Попри пережите вона виявила сміливість, хоча під час спілкування з військовими була небагатослівною.

Окрім порятунку літньої жінки, під час цієї ж операції бійцям вдалося супроводити до точки евакуації ще трьох цивільних осіб. Після завершення бойової частини порятунку жінку передали фахівцям патронатної служби «Янголи Трійки» 60-ї бригади. Наразі вона перебуває у безпеці.

Речник наголосив, що в умовах сучасної війни робототехніка стає ефективним інструментом не лише для ураження противника, а й для збереження життів цивільного населення.

