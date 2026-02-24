ТСН у соціальних мережах

"Ми з вами": Стівен Кінг звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення РФ

Кінг висловився на підтримку українського народу, який вже 5-й рік протистоїть агресії РФ.

Стівен Кінг

Стівен Кінг / © Associated Press

Американський письменник Стівен Кінг звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення РФ. Він наголосив, що залишається вірним своїй позиції щодо України.

Відео Кінг опублікував у своїх соцмережах.

Кінг акцентував: американці продовжать підтримувати українців.

«Привіт, це Стівень Кінг. Ми були з вами чотири роки тому — ми з вами зараз. Слава Україні! Будьте сильними», — наголосив Кінг.

Раніше Кінг описав чинне президентство Дональда Трампа як «історію жахів». За його словами, воно може завершитися двома абсолютно різними фіналами. Так, «хорошим» фіналом був би імпічмент Трампа, тоді як «поганий» варіант — він збереже владу і встановить повний контроль над країною, продовживши політику США в новому форматі.

