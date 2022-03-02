"Мы забьем собой тюрьмы и автозаки": Навальний закликав росіян виходити на протест

На переконання Олексія Навального, чим зараз може пишатися Росія - це тими, хто перебуває у в'язниці через те, що сказав ні війні.

Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав жителів Росії виходити на протести проти війни в Україні.

Звернення він опублікував у своєму інстаграмі.

"Давайте хоч би не станемо нацією зляканих мовчунів. Боягузв, які вдають, що не помічають агресивної війни, розв'язаної нашим явно божевільним царьком проти України. Я не можу, не бажаю і не мовчатиму, дивлячись, як псевдоісторичне марення про події 100-річної давності стало приводом для того, щоб росіяни вбивали українців, а ті, захищаючись, вбивали росіян.

Путін – це не Росія. І якщо є щось у Росії зараз, чим можна пишатися найбільше, то це ті 6835 осіб, які були затримані, бо – без жодного заклику – вийшли на вулиці з плакатами "нет войне".

Кажуть, не може закликати на мітинг той, хто не піде на нього і не ризикує бути заарештованим. Я вже у в'язниці, тож мені, здається, можна.

Очікувати не можна жодного дня. Де б ви не були. У Росії, Білорусі чи з іншого боку планети. Виходьте на головну площу вашого міста кожен будній день о 19:00 та о 14:00 у вихідні та свята.

Якщо можете робити ходу – робіть у вихідні. Так, першого дня може вийти мало народу. А в другій – ще менше.

Але ми повинні, стиснувши зуби та поборивши страх, виходити та вимагати припинення війни.

Кожного заарештованого мають змінити двоє.

Якщо – для припинення війни – ми повинні забити собою в'язниці та автозаки, ми заб'ємо собою в'язниці та автозаки.

Все має ціну, і зараз, навесні 2022 року, цю ціну маємо платити ми. Більше нема кому. Давайте не бути проти війни. Давайте боротись проти війни", - написав Навальний.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: