«Ми забрали абсолютно всіх, хто хотів виїхати»: нові подробиці евакуації з Олешків

Евакуйовані з Олешків люди / © Володимир Зеленський

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Під час евакуації жителів окупованих Олешків, за словами омбудсмана Дмитра Лубінця, жодних фільтраційних заходів не проводили. Він також розповів про українців, яких вдалося забрати під час незапланованої зупинки.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час спілкування з журналістами.

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За словами Лубінця, він разом зі своїми співробітниками супроводжував евакуйованих протягом усього процесу. Омбудсман запевнив, що жодних фільтраційних заходів не було. Зокрема, проблем із виїздом не виникло й у людей, які повідомляли про втрату документів.

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«Не тільки не було фільтрації, не було жодної перевірки телефонів, документів», — додав Лубінець.

За словами омбудсмана, процес евакуації також контролювали журналісти трьох країн.

«Українські журналісти, наші колеги, були разом зі мною, все це бачили. Американські журналісти це фільмували. На мій погляд, це в тому числі слугувало тому, що от нарешті, практично позитивно для наших громадян, завершується ця гуманітарна місія», — додав омбудсман.

Він також розповів, що дорогою делегація помітила на узбіччі людей із плакатами «Евакуація».

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«Коли ми їхали, на узбіччі виявились наші громадяни, які стояли просто з транспарантами „Евакуація“. За нашою пропозицією ми зупинились. Я вийшов разом з Яною Лантратовою (російська уповноваженою з прав людини, — Ред.)», — додав Лубінець.

Люди заявили про бажання виїхати до України. За словами омбудсмана, після нетривалого обговорення вдалося домовитися про їхню евакуацію.

«Ми забрали абсолютно всіх, хто хотів виїхати, от навіть в такий не те що непогоджений, але й експромтний варіант. Але саме головне, що ми в тому числі й таку категорію наших громадян забрали», — наголосив Лубінець.

Він повідомив, що для евакуації використали чотири транспортні літаки та велику кількість автобусів. Частина громадян виїжджала власними автомобілями. Водночас кількість евакуйованих українців наразі не називають.

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«Дочекайтесь перевіреної додаткової інформації. Ми не розповсюджуємо кількісних показників. Дуже дякую за розуміння», — додав Дмитро Лубінець.

Також Лубінець повідомив, що 2 листопада має відбутися пресконференція української переговорної групи, під час якої, за його словами, її представники відповідатимуть на запитання.

Що відомо про евакуацію жителів Олешок

Нагадаємо, Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області, щоб забезпечити евакуацію цивільних і доставлення гуманітарної допомоги.

29 жовтня до окупованого міста вирушила українська делегація на чолі з омбудсманом Дмитром Лубінцем. Для вивезення людей підготували автобуси, зокрема окремий транспорт для домашніх тварин. Жителі могли самостійно обрати, куди евакуюватися — на підконтрольну Україні територію чи до Росії.

За інформацією журналіста Дениса Казанського, який посилався на російського «воєнкора», охочих виїхати до України виявилося вчетверо більше, ніж тих, хто обрав шлях до Росії.

Згодом стало відомо, що українська делегація разом з евакуйованими вирушила до Анапи, звідки людей мали літаками доправити до Білорусі. Пізніше Лубінець повідомив про прибуття всіх чотирьох літаків до Гомеля. Звідти евакуйовані мали продовжити шлях на підконтрольну Україні територію.

Вдень 31 жовтня сотні евакуйованих жителів Олешків повернулися на підконтрольну Україні територію. Про завершення гуманітарної операції та повернення людей повідомив президент України Володимир Зеленський.

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