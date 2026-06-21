"Ми живемо від атаки до атаки, а не від дякую до дякую": Зеленський різко звернувся до Польщі

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Без України та її армії ніхто не зможе захистити Польщу, тому керівництву у Варшаві варто трішечки змінити підхід і будувати прагматичні відносини з Києвом, який сьогодні тримає європейський фронт.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю телеведучій ТСН Аллі Мазур, коментуючи гостру дипломатичну кризу між країнами та наміри польського колеги Кароля Навроцького відібрати у нього найвищу державну нагороду.

Зеленський наголосив, що сучасні лідери мають дбати про міжнародну дружбу і захист інтересів тут і зараз, а не перетворювати політику на суперечки довкола минулого.

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«Я — Володимир Зеленський. Не князь Володимир, ми не про великі історичні постаті, що було в минулому. Ми повинні думати про сьогодні. Я зараз президент, зараз захищаю інтереси держави своєї. Ми повинні думати про дружбу міжнародну. А Кароль, це не посада його, це його ім’я, правильно? У нього ж не монархія, а демократія, тому треба трішечки будувати відносини з Україною, яка захищає сьогодні Європу, включаючи Польщу», — підкреслив президент.

«Без України захищеної Польщі більше немає»

Глава держави зауважив, що Україна ніколи не уникала важких розмов, проте безпекові реалії сьогодення мають бути на першому місці для обох столиць.

«Окрім історичних питань, які ми, до речі, відкрито проговорюємо, є повага і до сьогодні, і до нашої армії, і до майбутнього. Без України Польщу ніхто не зможе захистити. Просто неможливо, якщо України немає, захищеної Польщі більше немає», — констатував Володимир Зеленський.

«Ми не живемо від „дякую“ до „дякую“»

Коментуючи закиди польських політиків щодо нібито недостатньої вдячності з боку Києва, Президент зазначив, що українці завжди пам’ятатимуть перші дні повномасштабного вторгнення та швидку спільну роботу з тодішнім польським лідером Анджеєм Дудою.

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«Ми дуже швидко працювали для того, щоб народу допомагати. Люди виїжджали, заїжджали. Ми пам’ятаємо ті часи і ми справді — український народ — вдячні полякам, які допомогли», — зауважив Глава держави.

Проте зараз країна перебуває в абсолютно інших реаліях, де щоденний захист життя є пріоритетом, а не ритуальні дипломатичні реверанси.

«Ми вдячні, але… ми з вами живемо як? Від атаки до атаки. Ми не живемо від „дякую“ до „дякую“. І всім треба змиритись. Ми вдячні. Ми не можемо просинатися і бачити, як сонечко встає, і думати, що треба ж не забути сьогодні всім подякувати. Просто люди гинуть. Можна ми між вдячностями будемо ще захищати всіх вас? Ну так, на всяк випадок», — емоційно додав український лідер.

Третя сторона конфлікту

Зеленський також нагадав відому істину про те, що від сварок між союзниками завжди виграє третя сторона, і в цьому випадку вигоду вже отримує Кремль. За словами Президента України, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв уже встиг скористатися ситуацією і цинічно висловив вдячність польському лідеру за розкол у відносинах з Києвом.

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«Медведєв подякував. Знову про вдячність — подякував особисто президенту Навроцькому за це», — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». У відповідь Зеленський відправив до Польщі Орден Білого Орла «Новою поштою».

Також ввечері 20 червня президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко вдалися до безпрецедентного дипломатичного демаршу, офіційно заявивши про повернення Польщі своїх орденів Білого Орла.

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