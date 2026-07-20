«Михайле Альбертовичу, вибачте»: Сирський прокоментував конфлікт із Федоровим

«Буваю жорстким»: Сирський публічно звернувся до Федорова / © ТСН

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Головком ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що нічого не знає про нібито конфлікт між ним і колишній міністром оборони Михайлом Федоровим.

Про це Сирський розповів у колонці на порталі «Мілітарний».

Конфлікт з Федоровим: неочікуване вибачення

«Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас із паном міністром (Михайлом Федоровим — Ред.) був конфлікт», — стверджує головком.

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Генерал запевняє, що сприймав відносини з Федоровим як робочі: «зі складними питаннями, з різними позиціями». На його думку, такі відносини є нормою між двома інституціями під час великої війни.

Також він попросив вибачення у Федорова.

«Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному. На перемозі», — сказав Сирський.

Він запевнив, що не цікавиться медійною роботою, не будує свій імідж і не має політичних амбіцій. А займається виключно війною.

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«Я не воюю з міністерством. Я воюю з Росією. Генеральний штаб ніколи не протидіяв міністерству: ми співпрацювали і будемо співпрацювати з будь-яким міністром, якого призначить держава. Бо в армії не вибирають, з ким служити. В армії виконують накази і роблять свою роботу», — підсумував Сирський.

Як ставиться до протестів

Сирський закликав не зводити війну з Росією до протистояння двох персон — його і Федорова.

«Я бачу, як люди діляться на „табір Федорова“ і „табір Сирського“. Щойно питання, пов’язане з війною чи військом, політизується, воно спрощується до гасла. А кожне з питань, про які зараз сперечаються в мережі, — контракти, закупівлі, мобілізація — набагато складніше за будь-який пост про нього. Гаслами не ухвалюються рішення, від яких залежать життя людей», — сказав головком.

Чи дійсно Сирський «не хоче воювати дронами»

Генерал заперечив це звинувачення і запевнив, що ніколи не стояв на заваді технологій в армії. Навпаки, всіляко заохочував їхній розвиток.

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Сирський стверджує, що Сили безпілотних систем як окремий рід військ створив він особисто.

«Я особисто подавав Президенту кандидатуру Мадяра, щоб поставити на чолі СБС майора Мадяра. Це було непопулярне рішення, і я взяв його повністю під свою відповідальність. Чому саме він? Бо він не просто виріс від солдата до офіцера, а створив унікальний підрозділ і має бачення. Результат ми всі бачимо щодня», — каже головком ЗСУ.

«Людина, яка „не хоче воювати дронами“, не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем і не ставить на нього командира всупереч усім традиціям військової ієрархії», — продовжив він.

Водночас генерал закликав до тверезого реалізму:

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Дрони дають величезну частку уражень, але без артилерії, ППО, РЕБ та інженерних засобів вони не працюватимуть.

Неможливо перевести мільйонну армію «виключно на дрони» за два місяці

Закуповувати потрібно всю номенклатуру, яку Генштаб подає міністерству, а не лише те, що зараз є медійним трендом.

Що каже про звинувачення у призначенні «лояльних»

Сирський також не погодився у тезі, які лунає в соцмережах, що він ставить на посади і оточує себе виключно лояльними людьми, не зважаючи на їхні професійні якості.

«Подивіться на факти. Мадяр. Апостол. Гнатов. Андрій Білецький. Редіс. Верес. Ахілес. Євген Карась. Цей список можна продовжувати. Це люди, які виросли з молодшого офіцерського складу до керівних посад. Я їх призначаю, я їх підвищую, я ними опікуюсь. Багато з цих призначень були непопулярними в системі. Я їх ухвалював, бо мій єдиний критерій — результат», — запевнив він.

Розподіл обов’язків: хто відповідає за «стратегію війни»

Раніше у Financial Times писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не має чіткої стратегії перемоги.

Сирський заперечив і відповів, що стратегія війни, планування операцій, ситуація на фронті — за законом його відповідальність перед Верховним Головнокомандувачем. Натомість він дорікнув, що міністр оборони «не має особисто перебувати на нулі й не має бути стратегом війни».

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«Коли мені закидають „відсутність стратегії“, нагадаю просту річ: стратегія війни — не публічний документ і не пост у соцмережах. Вона доповідається Верховному Головнокомандувачу, а її результат видно на фронті, де мільйонна армія четвертий рік стримує переважаючого противника. Той, хто вимагає від Головкома „презентувати стратегію“ публічно, вимагає презентувати її ворогу», — пояснив Сирський.

Про ТЦК

Сирський визнав, що Сухопутні війська і ТЦК знаходяться у його вертикалі.

«І ми готові до змін: ходимо на всі засідання у Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції», — сказав генерал.

Водночас, відповідальність за реформу мобілізації він переклав на Міноборони.

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«Я чекаю на неї так само, як чекає вся країна», — сказав Сирський.

Що говорив Сирський раніше

Зауважимо, що цією колонкою Сирський фактично вперше вийшов у публічну площину після відставки Федорова.

Саме звільнення міністра він раніше прокоментував доволі лаконічно і, на думку деяких коментаторів у соцмережах, з нотками сарказму.

У своїй відповіді він не став прямо коментувати звинувачення Федорова на свою адресу, однак нагадав про власну участь в обороні столиці 2022 року та фактично дав зрозуміти, що саме успішна Київська оборонна операція дала можливість сьогодні «проводити у столиці брифінги та формуватися візії».

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Раніше Генеральний штаб спростував чутки у ЗМІ про ймовірну відставку Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

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