Михайло Федоров призначений міністром оборони України: що про нього відомо

Михайло Федоров / © Офіс президента України

Верховна Рада України 13 січня призначила Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, за призначення Федорова проголосували 277 депутатів.

Михайло Федоров призначений міністром оборони України / © Ярослав Железняк / Facebook

“Це вже 4-ий міністр оборони за час повномасштабної війни”, – зазначив нардеп.

Рішення ухвалене після того, як 13 січня Верховна Рада проголосувала за звільнення Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації.

Що відомо про нового міністра оборони

Михайло Федоров народився 1991 року в місті Василівка на Запоріжжі.

Закінчив Запорізький національний університет і вже тоді цікавився технологіями та цифровими можливостями.

У 2015–2019 роках він заснував та керував власною інтернет-агенцією SMMSTUDIO, яка займалася просуванням у мережі, зокрема для “Студії Квартал-95”.

2019 року Федоров очолив digital-напрям президентської кампанії Володимира Зеленського, а вже восени того ж року став віцепрем’єром і міністром цифрової трансформації.

Саме він став ініціатором проєкту “Дія” – сервісу, що переносить державні послуги у смартфон. Завдяки ньому українці можуть отримувати документи та користуватися державними послугами онлайн, відкривати рахунки, реєструвати дітей або перевіряти права.

Федоров також працює над проєктом “Дія.City”, який має створити спеціальні податкові умови для IT-компаній та підтримати розвиток технологічного сектору.

Він відомий як наймолодший член уряду, який намагається побудувати “державу в смартфоні”, вірячи, що бюрократію можна приборкати через технології.

Як пояснив глава держави, кандидатура Федорова пов’язана з потребою радикальної технологізації Збройних сил України. Зеленський наголосив на результатах роботи ексглави Мінцифри у сфері цифровізації та розвитку оборонних технологій, зокрема виробництва безпілотників.