Кінець епохи "Юного орла": чому Поплавський втратив посаду в Університеті культури та хто його замінить

Легендарний ректор Михайло поплавський втратив посаду очільника КНУКіМ

Епоха «юного орла» в Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ) офіційно добігла кінця — багаторічний очільник культурного вишу країни Михайло Поплавський втратив свою посаду.

Скільки часу Поплавський був очільником КНУКіМ та у яких скандалах фігурував — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Скільки років Поплавський очолював КНУКіМ

Михайло Поплавський був очільником Київського національного університету культури і мистецтв понад 30 років. Від 1995 по 2014 рік він офіційно обіймав посаду ректора, роблячи перерви лише на роботу у Верховній Раді.

Згодом, обійшовши обмеження нового законодавства, Поплавський змінив свій формальний статус із ректора на президента вишу, зберігши за собою реальні важелі впливу.

У 2021 році його переобрали на цю посаду, яку він обіймав до лютого 2026 року.

Джерело: Facebook Михайла Поплавського

Чому Поплавський втратив посаду ректора

Поплавський залишив посаду ректора Університету культури через завершення терміну дії відповідного контракту. Це підтвердив міністр освіти Оксен Лісовий та зауважив, що університет чекає на зміну очільника.

Наразі заклад очолив професор Ігор Комарніцький, який виконуватиме обов’язки ректора, доки не відбудуться конкурентні вибори нового керівника.

«Днями у президента (читайте — ректора) Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського завершився строк дії контракту. Юридично і фактично Михайло Поплавський керував закладом понад 30 років», — написав Лісовий на своїй сторінці у Facebook.

Водночас видання «Главком» опублікувало відповідний наказ про звільнення Михайла Поплавського із посади ректора.

Лісовий прокоментував звільнення Поплавського

Міністр освіти та науки наголосив, що коли одна людина очолює університет понад три десятиліття, це виходить за межі здорової управлінської змінюваності.

«Посада ректора — це строкова й виборна відповідальність перед академічною спільнотою. І навіть коли юридична можливість управління закладом зберігається, виникають питання до етики, а також управлінської культури та інтересів самого закладу. На жаль, ми мали практику, яка дозволяла внаслідок різноманітних юридичних маневрів зберігати за собою посаду ректора чи значний вплив на університет попри законодавчі обмеження», — зауважив міністр.

Міністр освіти Оксен Лісовий

Лісовий нагадав, що ще у квітні 2023-го Поплавський сам говорив про потребу в новому лідері, тому зараз слушний момент для цього. На думку міністра, публічний стиль ексректора роками викривляв уявлення про українську культуру та не відповідав моральним стандартам, які має виховувати такий виш. Крім того, ім’я Поплавського неодноразово фігурувало у скандалах щодо харасменту, а поєднання керівництва державним університетом із приватним бізнесом викликало підозри у конфлікті інтересів.

Яким бізнесом володіє «Співочий ректор»

Покинувши стіни КНУКіМ «Співочий ректор» не залишиться без роботи. Бізнес-імперія Михайла Поплавського охоплює найрізноманітніші сфери — від гастрономії до агросектору. Він є власником розгалуженої мережі ресторанів, серед яких відомі заклади «Батьківська хата», «Козак-холл» та «Вареники». Окрім громадського харчування, ексректор активно розвиває власний екобренд «Поплавок», під маркою якого працюють пекарні та випускається лінійка молочної, м’ясної та алкогольної продукції.

Виробничу базу забезпечує фермерське господарство «Урожай», що розпоряджається понад 3000 гектарами орендованих угідь.

Поплавський активно розвиває власний екобренд «Поплавок» / © із соцмереж

До бізнес-активів Михайла Поплавського додається й солідна колекція інтелектуальної власності. На сьогодні на нього оформлено вже 183 торгівельні марки, що охоплюють майже всі сфери його діяльності: від медійних проєктів до продуктів харчування.

Серед найвідоміших брендів — музичні та телевізійні назви («Юний орел», «Кропива», «Крок до зірок», «Наша пісня»), а також комерційні марки на кшталт «Пан Чебурек», «Батьківська хата» та іменна «Джерельна вода».

Крім того, він запатентував такі назви, як «Шеф-кухар країни», «Університет зірок», «Я українець» та навіть «Студентська самооборона». Така кількість зареєстрованих знаків підкреслює прагнення Поплавського монетизувати свій публічний образ у будь-якому напрямку — від квасу та домашніх чебуреків до освітніх і патріотичних гасел.

Скандали у яких фігурував Поплавський

Епатажний ексочільник КНУКіМ часто втрапляв у гучні скандали, більшість яких він сам і спровокував. Поплавського звинувачували у сексуальних домаганнях, сексизмі, та приховуванні майна в деклараціях, не кажучи вже про розвиток приватного бізнесу під дахом державного закладу.

Такого його критикували за сценічний образ: артисту закидали просування відвертого несмаку та «шароварщини», що роками підживлювала стереотип про меншовартість української культури.

© Facebook

Навчальний процес в університеті також був специфічним. Студенти не раз зізнавалися медійникам, що замість класичних іспитів вони часто обслуговували творчі амбіції ректора. З їхніх слів, вони були змушені бути на підтанцьовці під час виступів, шили сценічне вбрання або просто створювали ілюзію шаленої підтримки Поплавського під час телезйомок.

На початку 2026 року, після тривалого затишшя під час війни, Поплавський знову почав нагадувати про себе в медійному просторі.

© Facebook

Однак на початку лютого Поплавський знову опинився у центрі гучного скандалу, пише Hromadske. Колишня студентка КНУКіМ Владислава Коренна заявила про домагання з боку Михайла Поплавського. Дівчина розповіла, що ректор пропонував їй парі під час гри в більярд: якщо вона програє, то має розрахуватися або грошима, або поцілунком.

Реакція українців на звільнення Поплавського

У соцмережі активного обговорюють втрату Поплавського посади ректора. Ба більше, мережу заполонила низка мемів та іронічних дописів на цю тематику:

«Поплавський більше не ректор. звільнили. Пішла ціла епоха Культури»;

«Пішла епоха! Поплавський втратив посаду ректора КНУКіМ. У нього завершився термін контракту. «Співаючий ректор» вже двічі був очільником освітнього закладу. Тепер його місце займе інша людина. Було стійке відчуття, що цей ВНЗ — його приватна крамничка. Але ж ніт!».

У коментарях під дописом Альони Яхно, користувачі соцмережі також висловлюють свої думки щодо цієї ситуації.

Більше коментарів та жартівливих картинок - шукайте у каруселі:

© із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж

