Михайло Поплавський: Український бренд у дії!

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Професор наголосив, що соціальні мережі стали головним інструментом комунікації XXI століття: «Соціальні мережі – основа комунікації зі світом. Наша головна задача – популяризація національних проєктів, українських пісень та україномовного контенту. Ми демонструємо світові українську ідентичність, культуру та традиції».

Михайло Поплавський понад 30 років у медіапросторі, 15 років у соціальних мережах та має понад 10 мільйонів підписників. На власному прикладі показав, як побудувати сильний особистий бренд у медіа та підкреслив, що соцмережі – це найпотужніший інструмент просування університетського бренду, підтримки іміджу та формування довіри.

«Сьогодні соціальні мережі – це платформа для створення й розвитку сильного особистого бренду. Український бренд «Михайло Поплавський» став поштовхом до розбудови Університету культури. І сьогодні ми маємо найкращий творчий університет в Україні та Європі».

Під час майстер-класу ректор згадав про створення першого у світі факультативу TiкToк, продемонстрував статистику охоплення університетських та особистих сторінок в Instagram, Facebook і YouTube, а також поділився кейсами проєктів, що набрали мільйони переглядів.

Яскравим прикладом популярності контенту Михайла Поплавського став TikTok, який створив переможець Євробачення-2024, швейцарський репер Nemo, використавши пісню «Українські вареники», а пісня «Сало» очолила топ світових музичних платформ.

«Соціальні мережі – це ваш медіабізнес! Власний бренд – це успіх. Якщо вас немає в трендах – вас немає ніде! Аудиторія – це вплив, підписники – це капітал, а увага – нова валюта», – підкреслив Михайло Поплавський.

Ментор закликав студентів формувати особистий імідж, мислити стратегічно та бути в авангарді нових медійних трендів:

«Підтримуйте українське! Створюйте власні українські бренди! Будьте в тренді! Світ має знати, що ми українці, ми є нація і ми є народ! Тримаймо разом українську хвилю!».