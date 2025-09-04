ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Микола Баграєв: Я не хочу, щоб війна залишилися головним спогадом дитинства у нинішнього покоління українських дітей

Після вимушеного призупинення «Чорноморських Ігор» команда Миколи Баграєва запропонувала проєкт Dity.HelpMusic, який вже відбувся двічі.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Dity.Help Music

Dity.Help Music / © 1+1

«Чорноморські Ігри», 1-й Dity.Help Music, 2-й Dity.Help Music. Всі ці проєкти об’єднує ім’я Миколи Баграєва. У всіх у них одна місія, але по формі усі вони різні.

Про це і поговоримо з паном Миколою. 

- Миколо Георгійовичу, після вимушеного призупинення «Чорноморських Ігор» ваша команда запропонувала проєкт Dity.HelpMusic. Він вже відбувся двічі і кожного разу в різних форматах. Ви ще в пошуку оптимального формату?

- Формати проведення заходу, на жаль, дуже залежать від безпекової ситуації в країні і в місці проведення безпосередньо. В 2024-му Dity.HelpMusic пройшли в студії каналу М1 в форматі телезйомки і це було вдало. Потім поступово музичні івенти стали виходити з укриттів і почали проводитися на великих майданчиках з відкритим анонсуванням. Яскравий приклад – Atlas Festival. Наша локація Unit City дозволяє проводити open air на 5 тисяч відвідувачів з дотриманням норм безпеки. Тому ми вирішили провести фінал Dity.Help Music 2025 саме тут. Це дало дітям можливість виступити перед живою аудиторію і отримати набагато більше публікацій в соцмережах. Їх вже понад 10 млн. А телеефір в марафоні «Єдині новини» подивилися понад 1,2 млн.глядачів. Таким чином діти отримали додатковий досвід виступу на великій сцені перед глядачами плюс набагато більше охоплення в соцмережах та ЗМІ.

- Тобто далі ви плануєте розвивати формат зразка 2025 року?

- Взагалі ми хотіли б повернутися до нашого звичного формату. Це фестиваль-конкурс з трансляцією в прямому ефірі. Але це можливо при настанні сталого миру. Ми звикли до фестивалів, які мають тривати кілька днів, де діти можуть побувати і в ролі артистів, і в ролі глядачів, де маса розваг і корисних заходів, де навчання поєднується з відпочинком.

- Ваша команда вже 27 років працює з музично обдарованими дітьми. Але на майданчику відчувалося хвилювання. Невже може бути хвилювання з таким досвідом?

- Зізнаюся, я дуже хвилювався. Я  майже не спав ніч напередодні фіналу.  Це дуже велика відповідальність зібрати дітей в цей неспокійний воєнний час.

- Після настання сталого миру нам варто очікувати повернення «Чорноморських Ігор»? 

- Це в ідеалі. Але для цього має бути вільним український Скадовськ і уся Херсонщина. Але не факт, що це буде найближчим часом. Тому ми тримаємо в голові Dity Music Fest, який проходитиме більш за все в Києві в Unit City. Але при всьому бажанні сьогодні я не можу сказати, що буде навіть через рік. Це залежить від обставин, якими ми не керуємо.

- Цього року в межах Dity.Help Music відбулося 4 освітніх заходи, 7 колаборацій фіналістів з топовими артистами, фінал конкурсу і гала-концерт. Більшість учасників це вже називає фестивалем.

- Так, дводенна програма для конкурсантів була насиченою: майстер-класи, репетиції, сольні виступи, спільні номери, зйомки. Це чудова школа і випробування на витривалість, але буде краще, коли все це проходитиме не в такому шаленому темпі. Ми розуміли, що у нас не буде багато часу без тривог, тому і зробили такий інтенсивний графік. Дві недовготривалі повітряні тривоги, на щастя, не завадили нам реалізувати все заплановане. Але для глядачів теж хочеться зробити побільше активностей. Тоді це і буде справжнім фестивалем.

- Як обираються артисти, які стають гостями Dity.Help Music?

- Ми підбираємо артистів, які є популярними сьогодні, які власним прикладом демонструють яким може бути шлях до визнання, які знаходять час для спілкування з дітьми і діляться порадами, які готові до створення спільних номерів з дітьми, які самі мали досвід участі у «Чорноморських Іграх» та Dity.Help Music. Звичайно, відіграє роль фізична можливість виступити у потрібну дату. Я вдячний усім артистам, які підтримують наші юні співочі таланти і щиро бажає їм успіху.

- З ким із артистів мали спільні виступи цьогорічні фіналісти?

- З хором Верьовки, Тонею Матвієнко, Златою Огнєвіч, Тіною Кароль, Тарабаровою. А у фіналі прозвучала пісня «Вдома» у виконанні дітей разом із Тарасом Тополею. Символічно, що всі діти були одягнені в футболки з назвами рідних населених пунктів. Такий фінал символізував бажання дітей бути і творити у себе вдома, а також щиру вдячність захисникам та захисницям України бути в цей момент в серці України, на цій сцені.

- Я правильно розумію, конкурсна вокальна історія  «Чорноморських Ігор» переросла у Dity.Help Music?

- Далеко не так. Залишилась команда «Чорноморських Ігор», журі, рівень вимог до конкурсантів, майстер-класи і комунікація, але змінилися номінації, кількість переможців і головна нагорода. У Dity.Help Music немає окремих номінацій для дівчат і для хлопців, як це було на «Чорноморських», немає Гран-прі, а є вже цілих 7 переможців і кожен з них як головний приз отримує пісню від музичного хабу «Тавр Рекордз». 

- Вам не здається, що змагання за гран-прі дає більше інтриги, ніж нинішній формат Dity.Help Music?

- Так, ми це розуміємо. Але не про інтригу ми зараз думаємо. Ми хочемо надати шанс більшій кількості дітей втілити свою мрію і стати професійними артистами. Погодьтеся, коли є гран-прі, уся увага прикута до однієї дитини, його володаря. І не кожен володар гран-прі потім вистрілює і стає артистом. Шанс, що хтось із 7-ми стане топовим, набагато більший. Для історії я залишу імена переможців Dity.Help Music 2025 в цьому інтерв’ю: Дарʼя Бугайчук, Анна Яритик, Лікерія Чирва, Надія Лєснікова, Анастасія Семчук, Катерина Остапчук, «Квезаль». Через певний час побачимо як складеться їхня кар’єра. Я щиро бажаю їм усім успіху і сподіваюсь, що пісні, які спеціально для них напишуть, допоможуть їм підкорити велику сцену.

Скажу більше - взяти з цього конкурсу найголовніше і пробитися на велику сцену може навіть той, хто не посів жодного призового місця. І важливо, що нинішні конкурсанти це розуміють. Усі 62 дитини-фіналісти вже є поміченими. Вони отримали чудову школу, практичні знання, необхідні знайомства, якісне відео виступу. Це хороший багаж.

- Це дійсно унікальна і, що важливо, безкоштовна практика.

- Безкоштовна для дітей, варто підкреслити. Для нас, організаторів, це дуже коштовний проєкт. На сьогоднішній день я не знаю жодного іншого вокального конкурсу такого рівня, в якому участь безкоштовна. У цьому і є наш головний принцип – рівність, доступність, майстерність.

- Окрім якісних творчих показників дітей, які ще Ваші очікування від  Dity.Help Music?

- Я дуже сподіваюся, що Dity.Help Music стане тією подією для його учасників, яка запам’ятається на все життя. Я не хочу, щоб війна залишилися головним спогадом дитинства у нинішнього покоління українських дітей. Коли у дитини спитають, що тобі найбільше запам’яталося у 2025 році і вона скаже: «я був чи була на Dity.Help Music», я буду найщасливішою людиною.

- Дякую Вам, Миколо Георгійовичу, за це інтерв’ю.

- Дякую 1+1 Медіа, що висвітлюєте дитячу творчість і підтримуєте наші проєкти.

