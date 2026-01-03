ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
36
1 хв

Миколаїв атакували російські ударні БпЛА: постраждалих немає

Уночі Миколаїв опинився під атакою російських ударних безпілотників, наразі інформації про постраждалих немає.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Миколаєві в ніч проти 3 січня пролунали вибухи під час атаки російських ударних безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили в Миколаївська обласна військова адміністрація.

«Станом на зараз без постраждалих», — зазначили в ОВА.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що протягом ночі та зрання, 13 грудня, росіяни обстрілювали Миколаївщину.

