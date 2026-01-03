- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 1 хв
Миколаїв атакували російські ударні БпЛА: постраждалих немає
Уночі Миколаїв опинився під атакою російських ударних безпілотників, наразі інформації про постраждалих немає.
У Миколаєві в ніч проти 3 січня пролунали вибухи під час атаки російських ударних безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомили в Миколаївська обласна військова адміністрація.
«Станом на зараз без постраждалих», — зазначили в ОВА.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що протягом ночі та зрання, 13 грудня, росіяни обстрілювали Миколаївщину.