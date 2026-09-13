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Миколаїв накрив частковий блекаут: Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі
Внаслідок атаки в кількох районах обласного центру частково зникло електропостачання.
Увечері 12 вересня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Миколаєва.
Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
«Ввечері ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Частково знеструмлено декілька районів обласного центру», — йдеться у повідомленні.
За словами посадовця, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи щойно безпекова ситуація дозволить це зробити.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 вересня російські війська завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
Ми раніше інформували, що внаслідок російської атаки на Рівненщину зруйновано одне з підприємств у Сарненському районі.