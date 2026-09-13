Миколаїв накрив частковий блекаут: Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі

Ворог атакував енергетику Миколаєва

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Увечері 12 вересня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Миколаєва.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

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«Ввечері ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Частково знеструмлено декілька районів обласного центру», — йдеться у повідомленні.

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За словами посадовця, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи щойно безпекова ситуація дозволить це зробити.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 вересня російські війська завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Ми раніше інформували, що внаслідок російської атаки на Рівненщину зруйновано одне з підприємств у Сарненському районі.

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