Миколаїв вдруге за день під вогнем: подробиці атаки

Удар по Миколаєву 30 квітня / © Олександр Сєнкевич у Facebook

Сьогодні ввечері, 30 квітня, російські війська вкотре за добу атакували Миколаїв дронами.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнькевич.

Унаслідок удару є пошкодження в приватному секторі, також виникла пожежа.

«Внаслідок атаки „шахедів“ на місто пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа. Всі служби працюють. Станом на зараз без постраждалих», — додав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, що сьогодні вдень російські агресори також атакували Миколаїв дроном. Унаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок, двоповерховий приватний будинок і автомобіль.

«Слава Богу, не приліт, бо було взагалі страшно. Слава Богу, усі живі, усі тварини живі, ніхто навіть не поранився у нас. Машина постраждала дуже, дім теж, дах. В цілому, головне, що всі живі», — розповіла «Суспільному» Олена, будинок рідних якої постраждав унаслідок обстрілу.

Нагадаємо, що у ніч на 30 квітня РФ завдала чергового масованого удару по Україні — найбільше постраждала Одеса. Є десятки поранених, руйнування і пожежі.

