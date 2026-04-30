Миколаїв вдруге за день під вогнем: подробиці атаки
Миколаїв вдруге за день атакували російськими «шахедами». Пошкоджено житлові будинки, виникла пожежа.
Сьогодні ввечері, 30 квітня, російські війська вкотре за добу атакували Миколаїв дронами.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнькевич.
Унаслідок удару є пошкодження в приватному секторі, також виникла пожежа.
«Внаслідок атаки „шахедів“ на місто пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа. Всі служби працюють. Станом на зараз без постраждалих», — додав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Нагадаємо, що сьогодні вдень російські агресори також атакували Миколаїв дроном. Унаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок, двоповерховий приватний будинок і автомобіль.
«Слава Богу, не приліт, бо було взагалі страшно. Слава Богу, усі живі, усі тварини живі, ніхто навіть не поранився у нас. Машина постраждала дуже, дім теж, дах. В цілому, головне, що всі живі», — розповіла «Суспільному» Олена, будинок рідних якої постраждав унаслідок обстрілу.
Нагадаємо, що у ніч на 30 квітня РФ завдала чергового масованого удару по Україні — найбільше постраждала Одеса. Є десятки поранених, руйнування і пожежі.