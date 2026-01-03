ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
134
1 хв

Миколаїв залишився без води: в ОДА розповіли, яка причина

Водопостачання у Миколаєві тимчасово обмежене.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Вода

Вода / © pixabay.com

У Миколаєві сталася аварійна ситуація на системі водопостачання, яка не пов’язана з обстрілами. Наразі вода подається до міста з пониженим тиском.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім у Facebook.

«Відбулась аварійна ситуація, не пов’язана з обстрілами. Зараз вода подається в місто з пониженим тиском. Роботи з відновлення ведуться, обсяг води буде поступово збільшуватись. Орієнтовно до кінця дня роботи мають бути завершені», — написав Кім.

За його словами, фахівці вже проводять відновлювальні роботи, а подачу води планують нормалізувати поступово.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 3 січня у Миколаєві пролунала серія вибухів. Росіяне спрямував на місто десятки ударних дронів.

