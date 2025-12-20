- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Миколаївщина залишилася без світла після атак РФ
РФ вгатила вночі по Миколаївській області. Усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури працюють на генераторах та альтернативних джерелах живлення.
Уночі росіяни обстріляли Миколаївську область. Без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів.
Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.
«Від ночі усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури працюють на генераторах та альтернативних джерелах живлення. Забезпечуємо роботу опалення, водопостачання та водовідведення», — зазначив він.
У Миколаєві запущено в роботу тролейбуси з автономним ходом, автобуси та приватний транспорт. Усі служби працюють в посиленому режимі.
Нагадаємо, напередодні по порту в Одеському районі росіяни завдали масованого ракетного удару, загорілися вантажні автомобілі. Є жертви.