ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
250
Час на прочитання
1 хв

Миколаївщина залишилася без світла після атак РФ

РФ вгатила вночі по Миколаївській області. Усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури працюють на генераторах та альтернативних джерелах живлення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ тероризує українців

РФ тероризує українців / © Getty Images

Уночі росіяни обстріляли Миколаївську область. Без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

«Від ночі усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури працюють на генераторах та альтернативних джерелах живлення. Забезпечуємо роботу опалення, водопостачання та водовідведення», — зазначив він.

У Миколаєві запущено в роботу тролейбуси з автономним ходом, автобуси та приватний транспорт. Усі служби працюють в посиленому режимі.

Нагадаємо, напередодні по порту в Одеському районі росіяни завдали масованого ракетного удару, загорілися вантажні автомобілі. Є жертви.

Дата публікації
Кількість переглядів
250
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie