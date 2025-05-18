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На Миколаївщині чоловік порізав вени біля приміщення ТЦК (відео)
На Миколаївщині чоловік порізав собі вени у ТЦК і заявив, що зробив це «на знак протесту».
У Первомайську на Миколаївщині чоловік порізав собі вени просто біля приміщення територіального центру комплектування нібито на знак протесту.
Відповідне відео з’явилося у соцмережах.
Миколаївський обласний ТЦК та СП прокоментував ситуацію. За офіційною інформацією, чоловік раніше отримав повістку після перевірки військово-облікових документів. Його дані не були оновлені вчасно, через що система «Оберіг» автоматично внесла його в розшук.
7 травня чоловік прийшов до Первомайського районного ТЦК. Після уточнення військово-облікових даних його було направлено на проходження ВЛК.
«Проте замість проходження ВЛК, військовозобов’язаний з незрозумілих причин вирішив вдатися до перформансу. Провокація була продумана і запланована, адже напередодні увечері у соцмережі він закликав людей прийти підтримати його „протест“. Вранці 12 травня чоловік прибув до РТЦК з групою людей та, попередньо викликавши автомобіль швидкої допомоги, порізав свою руку. Лікарі відразу надали йому допомогу, здоров’ю чоловіка ніщо не загрожувало», — розповіли у ТЦК.
Миколаївський ОТЦК запевняє, що працівники військкомату діяли виключно в рамках чинного законодавства.
Нагадаємо, що у Харківському районному територіальному центрі комплектування 39-річний чоловік загинув, вистрибнувши з вікна третього поверху будівлі.