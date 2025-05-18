На Миколаївщині чоловік порізав вени біля приміщення ТЦК (відео)

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

У Первомайську на Миколаївщині чоловік порізав собі вени просто біля приміщення територіального центру комплектування нібито на знак протесту.

Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

Дата публікації 17:06, 18.05.25 Кількість переглядів 4 На Миколаївщині чоловік порізав вени нібито на знак протесту проти ТЦК

Миколаївський обласний ТЦК та СП прокоментував ситуацію. За офіційною інформацією, чоловік раніше отримав повістку після перевірки військово-облікових документів. Його дані не були оновлені вчасно, через що система «Оберіг» автоматично внесла його в розшук.

Реклама

7 травня чоловік прийшов до Первомайського районного ТЦК. Після уточнення військово-облікових даних його було направлено на проходження ВЛК.

«Проте замість проходження ВЛК, військовозобов’язаний з незрозумілих причин вирішив вдатися до перформансу. Провокація була продумана і запланована, адже напередодні увечері у соцмережі він закликав людей прийти підтримати його „протест“. Вранці 12 травня чоловік прибув до РТЦК з групою людей та, попередньо викликавши автомобіль швидкої допомоги, порізав свою руку. Лікарі відразу надали йому допомогу, здоров’ю чоловіка ніщо не загрожувало», — розповіли у ТЦК.

Миколаївський ОТЦК запевняє, що працівники військкомату діяли виключно в рамках чинного законодавства.

Нагадаємо, що у Харківському районному територіальному центрі комплектування 39-річний чоловік загинув, вистрибнувши з вікна третього поверху будівлі.

Реклама