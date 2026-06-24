Минуло 5 днів: що відомо про пошуки дівчинки, яка зникла у морі на Одещині

Чорне море

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В Одеській області рятувальники завершили активну фазу пошукової операції 10-річної дівчинки, яку п’ять днів тому течія віднесла у відкрите море.

Про це повідомляє «УП.Життя».

Як повідомила речниця обласного управління ДСНС Марина Мартиненко, одразу після зникнення військові моряки знайшли надувний круг дитини. Після цього тривали масштабні пошуки за участі рятувальників.

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Фахівці обстежили як поверхню води, так і морське дно, однак результатів це не дало. Наразі активні пошуки припинено, зокрема й через небезпеку для самих рятувальників. Річ у тім, що операцію проводили на стихійному пляжі.

Українців вкотре закликали дотримуватися техніки безпеки під час відпочинку на водоймах. Лічені хвилини можуть стати фатальними.

Нагадаємо, ввечері 19 червня у селі Сичавка 10-річну дівчинку віднесло у море. Там вона відпочивала разом із прабабусею. Під час купання на надувному крузі її почала відносити у море сильна течія. Відомо, що рятувальники виявили надувний круг, на якому перебувала дитина. Її шукали впродовж 5 днів. Наразі тіло не знайдене.

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