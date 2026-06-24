ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
1 хв

Минуло 5 днів: що відомо про пошуки дівчинки, яка зникла у морі на Одещині

Знайти дитину живою поки, на жаль, не вдалося.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Чорне море

Чорне море

В Одеській області рятувальники завершили активну фазу пошукової операції 10-річної дівчинки, яку п’ять днів тому течія віднесла у відкрите море.

Про це повідомляє «УП.Життя».

Як повідомила речниця обласного управління ДСНС Марина Мартиненко, одразу після зникнення військові моряки знайшли надувний круг дитини. Після цього тривали масштабні пошуки за участі рятувальників.

Фахівці обстежили як поверхню води, так і морське дно, однак результатів це не дало. Наразі активні пошуки припинено, зокрема й через небезпеку для самих рятувальників. Річ у тім, що операцію проводили на стихійному пляжі.

Українців вкотре закликали дотримуватися техніки безпеки під час відпочинку на водоймах. Лічені хвилини можуть стати фатальними.

Нагадаємо, ввечері 19 червня у селі Сичавка 10-річну дівчинку віднесло у море. Там вона відпочивала разом із прабабусею. Під час купання на надувному крузі її почала відносити у море сильна течія. Відомо, що рятувальники виявили надувний круг, на якому перебувала дитина. Її шукали впродовж 5 днів. Наразі тіло не знайдене.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
191
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie