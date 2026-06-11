"Мир буде повним компромісів": в The Economist окреслили сценарій закінчення війни в Україні

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Європа перетнула «похмуру віху», оскільки війна в Україні триває довше, ніж Перша світова, а мирний договір наразі «недосяжний», попри намагання Європи завершити бойові дії.

Про це йдеться в колонці The Economist.

«Привид Версаля» переслідує мир в Україні

Автори колонки зазначають, що Версальський договір, підписаний 1919 року, показав, що тривала війна не гарантує справедливого миру, однак «відлуння того невдалого перемир’я може бути корисним для зусиль, спрямованих на припинення воєнних дій в Україні».

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Вони вважають, що «привид Версаля» повинен переслідувати усіх, хто хоче допомогти завершити війну в Україні. Союзники Києва допомогли їй не програти війну. І, як стверджується, скоро їм доведеться готуватися, щоб допомогти українській армії укласти мир.

Мирні переговори — недосяжні

На думку авторів The Economist, серйозні переговори між Україною та Росією залишаються недосяжними. Однак нещодавній «невпевнений поворот» на користь України може підштовхнути Путіна до столу переговорів.

Зазначається, що Росія отримала певні територіальні здобутки в Україні високою ціною — близько 1000 російських солдатів гинуть або дістають важкі поранення щодня, за даними української сторони. Тим часом українські безпілотники завдають ударів вглиб країни-агресорки. І «кожна струна гнилого диму є посланням приниження для президента Володимира Путіна».

«Моральний дух українських військ зараз на піку. Президента Володимира Зеленського, колись виснаженого чоловіка, час від часу можна побачити з усмішкою цими днями. Але його заклики до пана Путіна розпочати мирні переговори, підтримані 7 червня лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, поки що ні до чого не призвели», — вважають у виданні.

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Мирний договір в Україні відрізнятиметься від Версальського

Журналісти агентства припускають, що укладене перемир’я в Україні відрізнятиметься «за смаком від того, що було підписано в Залі Дзеркал 1919 року», оскільки Росія не буде виплачувати репарації Україні, а Путін та інші винні у війні не будуть у міжнародних судах.

«Мир буде безладною, незадовільною справою, повною компромісів, з якими жодна зі сторін не захоче жити. І все ж їм доведеться це зробити, якщо дрони хочуть зупинитися у цій війні», — вважають вони.

Водночас вони бачать і паралелі з Версалем. Із настанням миру в Україні буде нова архітектура безпеки в Європі.

«Цього разу новий європейський лад включатиме гарантії безпеки для України, що будуть підтримані "коаліцією охочих" у Європі, яка мовчки бажає воювати з Росією. Заявка України на вступ до Європейського Союзу змінить як її долю, так і долю блоку. А як щодо ролі Америки?» — задалися запитанням автори і згадали передвиборчі обіцянки Дональда Трампа закінчити війну в Україні за 24 години.

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Який вигляд може мати мир в Україні

На думку авторів видання, попри намагання Європи, мирні угоди ще «надто далекі». Водночас вони обережно припускають, що Київ може прийняти ключову умову Путіна — віддати деякі частини України.

«Україна, схоже, готова прийняти втрату територій — неминучий результат на цьому етапі. Європа, яка розривається між тим, щоб бути посередником у переговорах чи стороною в них, буде серед тих, кому доведеться зробити неможливий вибір. Щоб забезпечити мир, вона може зрештою скасувати санкції проти Росії, а можливо, навіть повернути сотні мільярдів євро, які вона заморозила і колись сподівалася надіслати Україні.

Будуть розмови про нормалізацію дипломатичних відносин. У деяких колах це буде засуджено як мало не державна зрада», — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що представник Кремля з економічної співпраці Кирило Дмитрієв заявив, що у Кремлі лежить «реалістичне рішення» на столі.

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