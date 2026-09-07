Мир чи глухий кут? аналітик розкрив, що насправді означає візит Віткоффа і Кушнера до Києва

Віткофф та Кушнер у Києві / © Associated Press

Реклама

Візит до Києва спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера не означає, що мир між Україною та Росією став ближчим.

Таку думку висловив старший аналітик Центру ініціатив «Повернись Живим», аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, військовий і політичний експерт Микола Бєлєсков.

Реклама

На його думку, сам мирний процес, започаткований Дональдом Трампом, вибудуваний таким чином, що наразі радше імітує рух до переговорів, ніж створює умови для завершення війни.

Реклама

США нарешті почули позицію України

За словами експерта, у 2025 році американські представники в межах мирного процесу фактично зосереджувалися на контактах із Москвою, після чого Україні доводилося протистояти російським вимогам за підтримки європейських партнерів.

Тепер же представники США приїхали до Києва, щоб безпосередньо почути українську позицію. Вона залишається незмінною: Україна готова до припинення війни по нинішній лінії фронту, але не погоджується на поступки щодо територій, суверенітету та безпеки.

Візит Віткоффа і Кушнера не означає зміну політики США

Бєлєсков наголошує, що поява американських посередників у Києві не означає, що хтось в адміністрації Трампа раптом став більш проукраїнським.

На його думку, це насамперед результат того, що Україна змогла посилити свою переговорну позицію на полі бою. Зокрема, підтримка Європи та розвиток роботизованих систем дозволили Україні стримувати темпи російського наступу й не допустити масштабних проривів оборони. Водночас Україна нарощує масштаб і темп ударів по території Росії.

Реклама

Мирний процес не наближає завершення війни

Водночас головна проблема, за оцінкою Бєлєскова, полягає в самій конструкції мирного процесу. Експерт вважає, що переговорний процес за адміністрації Трампа наразі вибудуваний таким чином, що не наближає мир.

Причина — відсутність реального поля для компромісу між Україною та Росією. Сторони мають принципово різні позиції щодо своїх інтересів і умов завершення війни.

При цьому США, за словами Бєлєскова, не змогли системною політикою підтримки України та тиском на Росію змусити Москву суттєво зменшити свої вимоги.

Переговори живуть окремо від війни

На думку експерта, нинішній мирний процес фактично існує паралельно з реальною динамікою війни.

Реклама

Сила переговорної позиції України та Росії визначається передусім їхньою здатністю продовжувати бойові дії, залучати необхідні ресурси, утримувати фронт і завдавати ударів по тилу противника. Тому сам факт зустрічей американських посередників із представниками України не означає автоматичного наближення завершення війни.

«Мирний процес, плюс більша політика США щодо війни, живуть паралельним життям від динаміки війни, де сила переговорних позицій визначається здатністю сторін далі функціонувати, незважаючи на взаємний обмін ударами, і залучати ресурси для дій по фронту і ударів по тилу», — написав експерт.

Київ змушений «танцювати цей танок»

Бєлєсков зазначає, що українська влада навряд чи буде публічно заявляти про безперспективність нинішнього формату переговорів, оскільки Києву необхідно продовжувати взаємодію зі США.

«Зрозуміло, що наша влада не скаже, що мирний процес імені Дональда Трампа мертвонароджений через те, як організований. Не скаже, бо ми маємо танцювати цей танок», — зазначив він.

Візит Віткоффа та Кушнера до Києва — останні новини

Нагадаємо, 6 вересня після візиту до Москви до Києва прибули спецпосланці Трампа Віткофф і Кушнер. Після переговорів із українською делегацією Віткофф подякував за гостинність.

Коментуючи переговори у Києві, Віткофф назвав їх «дуже змістовними», «ґрунтовними» та «важливими». Він заявив, що американська сторона готова продовжувати роботу стільки, скільки буде потрібно.

Після переговорів із Віткоффом і Кушнером у Києві Володимир Зеленський повідомив про підготовку нової зустрічі України, США та Європи. Над «мирним пакетом» і тристороннім форматом працює Америка.

Новини партнерів