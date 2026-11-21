Кирило Буданов.

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував можливість завершення війни в Україні до 1 січня 2027-го.

Про це він відповів, коментуючи інформацію у західних ЗМІ.

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За його словами, українська сторона працюватиме над тим, щоб бойові дії припинилися до цієї дати.

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«Ну а хто ж цього не хоче? Будемо працювати над тим, щоб це сталося», — заявив Буданов.

Financial Times про закінчення війни

Видання FT повідомило, що президент США Дональд Трамп прагне домогтися укладення мирної угоди між Україною і Росією до 1 січня 2027-го. Поспіх Білого дому, за даними видання, пов’язаний із результатами проміжних виборів у США, після яких республіканці втратили контроль над обома палатами Конгресу.

Демократи вже заявили, що планують посилити підтримку України, запровадити нові жорсткі санкції проти Москви і посилити контроль за зовнішньою політикою Трампа і бізнес-інтересами його перемовників.

Водночас європейські посадовці висловлюють побоювання, що заради досягнення домовленостей у встановлений термін Україну можуть схиляти до значних поступок Росії.

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