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У середу, 3 червня, економічний форум у Санкт-Петербурзі — ще один пропагандистський майданчик Путіна на рівні з Валдаєм — починався на тлі атаки «невідомих» дронів по нафтовому терміналу в місті. Світлини учасників форуму, які стояли в черзі, а поза ними здіймався чорний густий стовп диму, облетіли всі соцмережі. Виступ Путіна на цьому форумі очікується в п’ятницю, 5 червня. Звісно, якщо його не відмінять, бо Україна не дала свого офіційного дозволу на проведення цього форуму, як це було з парадом «побєдобєсія» 9 травня в Москві.

Під час останньої пресконференції у п’ятницю, 29 травня, Путін сказав, що зробив свою попередню заяву про «наближення до звершення» війни на основі аналізу ситуації на полі бою, де російські війська буцімто «наступають на всіх напрямках кожного дня». Очільник Кремля вчергове видає бажане за дійсне. Адже ініціатива на полі бою тепер за Силами оборони України. Другий місяць поспіль окупанти втрачають захоплені території. ЗСУ взяли під контроль «сухопутний міст» — головну трасу — до окупованих Криму, Херсонщини та Запоріжжя.

У Криму вже паливна криза. Ліміти на продаж бензину запровадили й у Москві, Підмосков’ї та Санкт-Петербурзі. Ще раніше обмеження ввели у Білгородській та Курській областях. Майже всі великі НПЗ в центральній Росії скоротили чи зовсім зупинили виробництво. А західні ЗМІ все частіше повідомляють, що витрати на війну стають непідйомними для російського бюджету. Мінфін і Центробанк РФ навіть пропонують Путіну урізати фінансування армії. Натомість у Кремлі наказали скорочувати витрати на цивільні сфери, готуючись до оголошення мобілізації.

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Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих перемовин із Путіним. Натомість у Кремлі знову погрожують ядерною зброєю, нагадуючи про «системні та послідовні» удари по Києву. Тож чи можливе закінчення гарячої фази війни до зими, як про це говорить українське керівництво? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Форум із вогником: Україна не давала дозволу

У середу, 3 червня, під час візиту до Києва генсек НАТО Марк Рютте заявив, що для проведення економічного форуму в Петербурзі, як і параду в Москві 9 травня, Путіну потрібен дозвіл Зеленського.

«Україна досягла таких успіхів, що Путін може організувати парад 9 травня лише завдяки офіційному указу ось цього президента (Зеленського — Ред.). Я вважаю, що Україна стає дедалі успішнішою як на передовій, так і в тому, що стосується знищення частини можливостей і потенціалу росіян для продовження війни», — зауважив генсек НАТО.

Дійсно, за словами Володимира Зеленського, завдяки ЗСУ у нас сьогодні відчувається сила на полі бою, ми досягли дуже серйозного прогресу в глибинних ударах по Росії. Зокрема в ніч проти середи, 3 червня, БПЛА поцілили по «Петербурзькому нафтовому терміналу» за 1100 км від українського кордону. Світові ЗМІ написали, що українські дрони вдарили по Петербургу за кілька годин до відкриття «путінського Давосу». А користувачі соцмереж жартували про форум «із вогником».

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У Кремлі зробили вигляд, що цього не помітили. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков сказав щось про «внесок спонсорів київського режиму», знову погрожуючи ядерним ударом, а прессекретар Путіна Дмитро Пєсков виправдав необхідність продовжувати війну палаючим пітерським нафтовим терміналом. За його словами, виступ Путіна на форумі в Петербурзі буде присвячений економічним проблемам як в Росії, так і не міжнародному рівні. Проте навряд чи очільник Кремля скаже правду про справжнє економічне становище РФ, яка постала перед вибором: скорочувати витрати на війну чи далі «різати» соціалку й підвищувати податки.

Путін обирає війну: мобілізація в Росії до кінця року

«Росія стоїть перед вибором: скорочення військового фінансування чи продовженням війни, яка постійно вимагатиме збільшення витрат та подальшого підвищення податків, посилення економічного сповзання в рецесію та зниження реальних доходів», — прокоментував Reuters колишній заступник голови Центробанку РФ Олег Вюгін.

За інформацією Bloomberg, російські урядовці, зокрема Центробанку та Мінфіну, попередили Путіна, що витрати на війну стають непідйомними. Зростання світових цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході й заблоковану Іраном Ормузьку протоку не приносить Москві надприбутків. Експерти попереджають, що в перспективі Кремль не зможе одночасно збільшувати видатки на війну, балансувати інфляцію та дефіцит бюджету. Щоб продовжувати війну російському уряду треба буде «різати» соціалку й підвищувати податки, або друкувати гроші шаленими темпами.

Від 1 січня 2026 року ПДВ в Росії вже і так збільшили від 20% до 22%. Поправки до податкового кодексу РФ призвели до збитків половини російського бізнесу. Податок на прибуток підприємств від 20% до 25% збільшили ще у 2025 році. А зараз готуються до запровадження 20% податку на надприбуток. Дисбаланс між військовою промисловістю, яка щедро дотується, й умовно цивільним сектором ще більше поглибився після зустрічі Путіна з бізнесом наприкінці березня, де очільник Кремля наказав додатково «скинутися» до російської казни на покриття дефіциту та військових потреб.

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Хоч Кремль постійно підвищує виплати за підписання контракту (цього року в середньому на 25%), Путіну все важче шукати на це гроші. До того ж, аналітики зафіксували падіння темпів рекрутингу в Росії у першому кварталі цього року. Разом зі щомісячними втратами окупантів на фронті близько 35 тис. військових, що не покриває поповнення новими контрактниками, після виборів до Держдуми у вересні Путін постане перед необхідністю оголошувати другу хвилю обов’язкової мобілізації (перша була у вересні 2022 року).

Формат США + Європа: як треба говорити з Путіним

За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, президент Зеленський доручив спробувати якнайшвидше припинити війну, бажано до зими. Для цього, на його думку, Україна має достатньо спроможностей, є реальні ознаки, що підґрунтя для припинення бойових дій вже існує. Дійсно, в умовах, коли ініціатива на полі бою за Силами оборони України, для нас відкривається вікно можливостей. Проте, за словами експертів, за кілька місяців ворог може знайти засоби протидії.

У статті для Foreign Affairs експерт Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Джек Вотлінг зазначає, що зараз ефективність російських сил на полі бою падає здебільшого через великі втрати, які не покривають об’єми рекрутингу. В середині травня заступник голови ОПУ, бригадний генерал Павло Паліса наводив приклад: у першому кварталі цього року росіяни повністю провалили кампанію з набору особового складу в підрозділи сил безпілотних систем.

Тож за правильного розрахунку, збільшення санкційного тиску на Росію, поставок зброї Україні, зокрема засобів ППО, та швидкого закінчення війни на Близькому Сході (ціни на нафту підуть вниз, а отже зменшаться й доходи російського бюджету) переговори про припинення вогню дійсно можливі. Але варто зазначити, що вони не є безумовними. Як бачимо, Росія робить ставку на звірячі повітряні атаки по житловим будинкам у Києві та інших українських містах. Після чергового такого удару у вівторок, 2 червня, Пєсков заявив, що війна може закінчитися до кінця доби, «для цього Зеленському необхідно наказати своїм збройним силам залишити територію російських регіонів».

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Не виключено, що Москва може погодитися на продовження переговорів у форматі США-Україна-Росія, паралельно обстрілюючи Україну, зокрема завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі. По останніх масштабних російських атаках зокрема по Києву ми бачимо, що адміністрація Трампа продовжує вдавати з себе посередника, говорячи про удари «з тієї чи іншої сторони» (це була заява держсекретаря Марко Рубіо без жодного засудження Росії). Тож Україні бажано залучити до цього переговорного процесу представника Європи. Бо сподіватися на сильну роль США, які хочуть налагодити відносини з Росією й виводять свої війська з європейського континенту, навряд чи доводиться.

Дата публікації 19:50, 31.05.26 Кількість переглядів 104 Чому Трамп не реагує на удари по Києву? Відверте звернення Зеленського та дефіцит ракет

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