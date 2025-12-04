ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
324
Час на прочитання
2 хв

Мир із Росією: полковник Манько назвав умову, за якої повірив би в це

На думку Манька, навіть після оголошення миру, ЗСУ доведеться «багато місяців» забезпечувати його в реальності, пам’ятаючи досвід Мінських угод.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Полковник Валентин Манько

Полковник Валентин Манько / © Facebook/Валентин Манько

Начальник управління штурмових підрозділів ЗСУ полковник Валентин Манько міг би повірити у мир із росіянами, якби Україні повернули ту зброю, яка його може забезпечити. Після потенційного оголошення миру з РФ, українській армії доведеться ще багато місяців забезпечувати його в реальності.

Про це Манько сказав у інтерв’ю виданню «Українська правда».

Полковник озвучив свій короткий прогноз щодо подій на найкритичніших ділянках фронту в осяжній перспективі.

«Ми вже стабілізували ситуацію на Покровську і Гуляйполі. Але якщо противник буде зносити все до чорної землі, то як ми можемо це зупинити? Ніяк. Для цього потрібна перевага в авіації», — сказав начальник управління штурмових підрозділів.

Він зазначив, що зараз найбільше переживає за мирні угоди. Манько ставить запитання: чи справді ці угоди забезпечать мир, чи ЗСУ просто відійдуть назад, а потім на них почнеться наступ, як було 2022 року?

«До того ж, я знаю одне: після того, як можливий мир буде оголошено, мені і моїм хлопцям доведеться ще багато-багато місяців його забезпечувати в реальності. Я добре пам’ятаю неодноразові Мінські угоди — хтось вистрілив, десь міна полетіла, там САУшка спрацювала, а тут вже літаки і знову війна. І кожна зі сторін казатиме: „Це не ми“, — висловився полковник.

Він також сказав, за яких умов повірив би у мир із Росією.

«Я не вірю росіянам. А в мир, може, і повірив би, якби нам повернули ту єдину зброю, яка його може забезпечити«, — резюмував Манько.

До слова, український журналіст Віталій Портников вважає, що президент Росії Володимир Путін не планує закінчувати війну і не готовий до припинення вогню. Портников наголосив, що мирна угода між Україною та РФ може бути підписана «хіба на могилі Путіна». Журналіст не вірить у можливість мирної угоди в принципі, оскільки обидві країни претендують на одні й ті самі території, що прирікає їх на «вічний конфлікт».

Дата публікації
Кількість переглядів
324
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie