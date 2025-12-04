Мир із Росією: полковник Манько назвав умову, за якої повірив би в це

Полковник Валентин Манько / © Facebook/Валентин Манько

Начальник управління штурмових підрозділів ЗСУ полковник Валентин Манько міг би повірити у мир із росіянами, якби Україні повернули ту зброю, яка його може забезпечити. Після потенційного оголошення миру з РФ, українській армії доведеться ще багато місяців забезпечувати його в реальності.

Про це Манько сказав у інтерв’ю виданню «Українська правда».

Полковник озвучив свій короткий прогноз щодо подій на найкритичніших ділянках фронту в осяжній перспективі.

«Ми вже стабілізували ситуацію на Покровську і Гуляйполі. Але якщо противник буде зносити все до чорної землі, то як ми можемо це зупинити? Ніяк. Для цього потрібна перевага в авіації», — сказав начальник управління штурмових підрозділів.

Він зазначив, що зараз найбільше переживає за мирні угоди. Манько ставить запитання: чи справді ці угоди забезпечать мир, чи ЗСУ просто відійдуть назад, а потім на них почнеться наступ, як було 2022 року?

«До того ж, я знаю одне: після того, як можливий мир буде оголошено, мені і моїм хлопцям доведеться ще багато-багато місяців його забезпечувати в реальності. Я добре пам’ятаю неодноразові Мінські угоди — хтось вистрілив, десь міна полетіла, там САУшка спрацювала, а тут вже літаки і знову війна. І кожна зі сторін казатиме: „Це не ми“, — висловився полковник.

Він також сказав, за яких умов повірив би у мир із Росією.

«Я не вірю росіянам. А в мир, може, і повірив би, якби нам повернули ту єдину зброю, яка його може забезпечити«, — резюмував Манько.

До слова, український журналіст Віталій Портников вважає, що президент Росії Володимир Путін не планує закінчувати війну і не готовий до припинення вогню. Портников наголосив, що мирна угода між Україною та РФ може бути підписана «хіба на могилі Путіна». Журналіст не вірить у можливість мирної угоди в принципі, оскільки обидві країни претендують на одні й ті самі території, що прирікає їх на «вічний конфлікт».