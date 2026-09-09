Мир не є метою Путіна: в Atlantic Council пояснили, чого насправді прагне Кремль

Путін / © Associated Press

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У США намагаються зрушити з мертвої точки переговори між Росією та Україною. Однак поки що ознак реального прориву немає.

Про це пише Atlantic Council.

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Зусилля представників Трампа наразі марні

До Києва у неділю прибули спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Це була друга частина їхнього дводенного турне: перед Україною американці побували в Москві та зустрілися з російським керівництвом.

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Цей візит став знаковим — уперше Віткофф і Кушнер за одну поїздку побували і в Москві, і в Києві. Втім, за підсумками зустрічей конкретних домовленостей про завершення війни не оголосили.

Президент України Володимир Зеленський каже, що американські представники мають приїхати до Києва знову. Він наголошує: тривалих пауз у дипломатичних контактах бути не повинно.

«Ми домовилися зі Стівом і Джаредом, що вони приїдуть знову. Важливо, щоб не було тривалих пауз», — заявив Зеленський.

За словами президента, частина пропозицій Віткоффа і Кушнера виглядає перспективно. Йдеться, зокрема, про можливі кроки для зниження напруженості — серед них обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі та зернових поставках. Водночас остаточні деталі ще мають обговорити.

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Однак Київ не розраховує на швидке завершення війни. Зеленський визнав, що бойові дії можуть тривати й у 2027 році.

Саме тому Україна просить союзників посилити підтримку напередодні зими. Серед головних потреб — ракети-перехоплювачі для систем Patriot та додаткові енергоресурси. Київ також розраховує на збільшення поставок американського скрапленого природного газу.

У Кремлі звучать зовсім інші сигнали

Після зустрічі Путіна з американськими посланцями його радник із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив: російський президент переконаний, що армія РФ нібито «реально просувається» на фронті та зможе досягти своїх військових цілей.

У Кремлі також знову заговорили про необхідність усунути так звані «першопричини конфлікту».

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І саме тут, на думку автора аналізу Atlantic Council Пітера Дікінсона, криється головна проблема. Адже російські вимоги значно ширші за питання територій, які зараз обговорюють під час переговорів.

Путін ще на початку повномасштабного вторгнення заявив про «демілітаризацію» та «денацифікацію» України. Фактично ці формулювання Кремль використовує для виправдання спроб позбавити Україну можливості захищатися та заперечити її право на незалежне існування.

Попри провал спроби Росії швидко знищити український військовий потенціал, Кремль і досі вимагає обмежити чисельність та можливості української армії.

Ще радикальнішими є вимоги щодо так званої «денацифікації». Російська пропаганда роками таврує Україну як «нацистську державу», а сам термін фактично використовується як прикриття для знищення української ідентичності та суверенітету.

Про масштаби російських вимог свідчив і меморандум Кремля, підготовлений у 2025 році напередодні переговорів у Стамбулі. Москва вимагала не лише територіальних поступок та обмежень для української армії.

Серед вимог були надання російській мові статусу державної, відновлення привілеїв Російської православної церкви, зміна української історичної політики та заборона так званих «націоналістичних» партій.

Фактично йшлося б про створення умов для приходу до влади проросійського режиму.

Тож переговори з американськими посланцями самі по собі не означають, що Путін змінив свої цілі. Навпаки — його позиція свідчить про готовність Кремля продовжувати війну заради максималістських вимог.

Автор Atlantic Council наголошує: для Путіна це не просто суперечка за території — його мета значно масштабніша.

«Посланці Трампа продовжують обговорювати безпрограшні сценарії, тоді як Путін грає в гру з нульовою сумою. Його вторгнення в Україну — це не захоплення земель чи геополітична угода з нерухомістю. Це спроба повернути назад розпад Радянського Союзу та відродити Російську імперію. Мир буде можливий лише тоді, коли дипломатичні зусилля відображатимуть цю реальність», — зазначив він.

Раніше ми писали про те, що Україна, США та Росія можуть провести тристоронні переговори вже цієї осені. Серед можливих тем — енергетика, зерновий експорт та обмін полоненими. Водночас Москва не відмовляється від своїх вимог щодо окупованих територій. Експерти попереджають, що поспіх США з мирною угодою може зіграти на користь Кремля. Наразі Росія продовжує бити по українських містах та енергетиці, а взимку може спробувати посилити тиск на Україну.

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