Мир ціною слабшого: Берлінська про те чому Трамп тиснутиме на Україну, а не на РФ

Марія Берлінська

Реклама

Захід та адміністрація Трампа можуть обрати шлях найменшого опору, змушуючи Україну до поступок, оскільки вплинути на Кремль значно складніше.

Таку думку висловила керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська в проєкті «Ремовська Інтервʼю».

Берлінську попросили прокоментувати чутки, чи може війна закінчитися до літа, як пишуть про це у західних ЗМІ.

Реклама

«24 години наче вже минули? Так і оцінюю. Ми пам’ятаємо про те, що війна мала бути завершена „за 24 години“. Це був меседж, який Трамп активно озвучував протягом всієї передвиборчої кампанії. Я була з тих, хто вважав, що це неможливо, що це видавання бажаного за дійсне», — навела вона аналогію, нагадуючи, що попередня обіцянка Трампа закінчити війну в Україні за добу зазнала фіаско.

На думку волонтерки, тиск буде здійснюватися в першу чергу на Україну, тому що досягти миру намагатимуться ціною слабшого.

«А слабшою стороною, на жаль, вважають нас — хоча це дуже дискусійне питання. Вочевидь, по ресурсах ми об’єктивно слабші, ніж об’єднана військово-промислова машина Китаю, Росії, Північної Кореї, Ірану, Білорусі та інших проксі-союзників. З іншого ж боку, за чотири роки повномасштабного вторгнення і на 13-му році війни як такої ми бачимо, що Росії не вдалося зламати Україну», — розмірковує Берлінська.

Вона нагадала, що за всі чотири роки повномасштабної війни росіяни отримали максимум близько одного відсотка території — якщо не рахувати бліцкриг перших місяців.

Реклама

Таким чином, Україна воює з ядерною супердержавою, в якої є ще ядерні союзники. РФ має величезну військово-промислову могутність: запущена машина, яка працює 24/7, в яку вливаються величезні кошти.

«Але при цьому їм не вдається зламати Україну, їхні просування на фронті це сотні метрів, іноді кілометри — але вони завойовують в здебільшого села й невеликі міста», — зазначає волонтерка.

Берлінська пригадала, що ще 30 грудня 2024 року — тобто в момент, коли Трамп не був офіційно призначений президентом — писала, що Трамп буде намагатися забезпечити собі образ миротворця ціною слабшого, тобто ціною України. Адже зставити поступитись Путіна буде важко.

«Зараз нас дотискають по територіях, щоб ми по суті без бою віддали міста Донбасу — те, що Росія не може завоювати силою вже котрий рік поспіль. Здійснюється глобальний тиск на військово-політичне керівництво країни. Я точно не належу до людей, які поклоняються владі — я завжди скептично ставлюсь до людей при владі й вважаю, що там взагалі порядних людей вкрай мало, з мого досвіду. Але я вважаю, що от у цьому питанні треба чітко підтримувати президента як інституцію, як гаранта Конституції, суверенітету й територіальної цілісності», — підсумувала Марія Берлінська.

Реклама

Нагадаємо, британське видання Financial Times повідомило, що президент України Володимир Зеленський 24 лютого може оголосити про підготовку до президентських виборів та всеукраїнського референдуму через тиск з боку США. Проте сам глава держави спростував цю інформацію.