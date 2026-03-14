Мир за будь-яку ціну?: прем'єр Бельгії оскандалився з заявою про "угоду" з Путіним

Барт Де Вевер / © Associated Press

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер переконаний, що Євросоюз наразі не здатний змусити Росію відступити військовим чи економічним шляхом. Він закликав надати ЄС мандат на прямі переговори з Кремлем.

Про це пише L’Echo.

Бельгійський прем’єр вважає, що без повної підтримки США Європа не зможе «економічно задушити» Росію або ефективно озброїти Україну для перемоги. На його думку, нинішня політика Вашингтона є неоднозначною.

«Оскільки ми не можемо погрожувати Путіну, надсилаючи зброю Україні, і не можемо економічно задушити його без підтримки Сполучених Штатів, залишається лише один метод: укласти угоду» — заявив Вевер.

Прем’єр Бельгії також додав, що Вашингтон іноді видається «ближчим до Путіна, ніж до Зеленського (президента України Володимира Зеленського — ред.)», і попередив: якщо ЄС не матиме власного мандата на переговори, США нав’яжуть угоду, яка буде «поганою для Європи».

Позиція Де Вевера суперечить позиції керівництва ЄС

Заяви Вевера різко контрастують із позицією керівництва ЄС. Зокрема, представник ЄС з питань високої дипломатії Кая Каллас наголошує, що Європа повинна спочатку виробити спільні «максималістські вимоги» до РФ, включаючи скорочення російських збройних сил, перш ніж починати будь-які діалоги.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також попередив, що спосіб завершення цієї війни матиме тривалий вплив на роль Європи у світі, підкресливши, що Росія насправді «не перемагає», попри заяви її пропаганди.

Неоднозначна репутація Барта Де Вевера

Барт Де Вевер відомий своєю скептичною позицією щодо жорстких обмежень проти Москви. Раніше він вже блокував ініціативи щодо конфіскації заморожених активів Російської Федерації.

Крім того, у медіа неодноразово з’являлася інформація про ймовірні бізнес-зв’язки політика з російськими структурами, що додає його закликам до «миру з РФ» додаткового політичного підтексту.

Нагадаємо, у січні 2025 року Барт де Вевер зробив скандальну заяву проте, що Росія ніколи не програє війну. Навіть не бажано, щоб країна з ядерною зброєю програла війну і стала повністю нестабільною.