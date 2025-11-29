Війна в Україні / © ТСН.ua

Українські бійці на фронті понад усе прагнуть повернутися до мирного життя, але негативно сприймають пропозицію залишити територію Донбасу, яку зараз утримують.

Думки українських бійців опублікувало американське видання NBC News.

Старший сержант Володимир Ржавський, який служить поблизу Покровська і командує підрозділом безпілотників, назвав мирну угоду, що передбачає відступ з Донбасу, «справжньою капітуляцією».

«Тут нема чого обговорювати. Я проти того, щоб віддавати ті частини Донецької області, які ми все ще утримуємо. Звичайно, для мене це болюче питання, бо все це відбувається на моїй малій батьківщині», — сказав він.

За його словами, від військового керівництва повинно бути чітке пояснення, чому українська армія повинна залишити позиції, зокрема на його рідній Донеччині.

«Якщо це буде зроблено без пояснень, це не буде виконано. Це не керівництво держави сидить в окопах. Це наші хлопці в окопах. Вони мають право вирішувати», — заявив сержант Ржавський.

Також проти поступок територіями висловився український спецназівець Олександр, який воює на півдні. Він висловив сумнів у тому, що солдати, «які ризикували життям і втратили товаришів, щоб уповільнити російський наступ», покинуть позиції, які досі утримують на Донеччині.

«Я не буду робити припущень щодо того, як люди поводитимуться, якщо буде наказ відступити, але очевидно, що його не сприймуть позитивно», — зазначив він.

За його словами, Україні не слід поспішати з мирною угодою, яка рівнозначна капітуляції.

«Якщо ми не зупинимо їх зараз, то нашим дітям доведеться це робити, і ми не можемо цього допустити», — наголосив спецназівець.

Молодший лейтенант Олег Зонтов, який став на захзист України ще 2014 року, назвав гарною новиною існування «мирного плану», але наголосив, що відмова від територій, контрольованих Україною, буде «дуже суперечливим рішенням», яке викличе обурення та негатив серед військових.

Лейтенант Дмитро Мельник, який у мирному житті був професійним спортсменом-паралімпійцем, каже, плекає надію на мир, хоче повернутися до своєї дружини та двох доньок у Дніпрі.

Він не приховує, що на війні «є постійний страх смерті», але також вважає мирний план «неприйнятною вимогою капітуляції його країни».

Нагадаємо, у першій редакції «мирного плану», який складався з 28 пунктів, йшлося про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачав передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території. Натомість Москва обіцяє не нападати на Україну чи інші країни Європи і закріпить цю обіцянку в законодавстві.

23 листопада у Женеві відбулися переговори між делегаціями України, США та провідних європейських країн, де обговорювався 28-пунктовий план припинення війни.

На основі проведених консультацій сторони підготували оновлений рамковий документ щодо припинення вогню в Україні. Остаточне рішення і підписання документа має відбутися після особистої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

29 листопада президент України Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації, яка вестиме переговори зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення стійкого й справедливого миру.