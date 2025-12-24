Мирна угода з Росією: чому 20 пунктів плану навряд чи стануть реальністю

© ТСН

Щоб досягти мирної угоди, має бути згода двох сторін збройного протистояння. У Києва — конструктивна позиція, мета якої полягає у зупиненні кровопролиття. Позиція Москви — діаметрально протилежно: росіяни прагнуть територіальних здобутків або силою дипломатії, або силою зброї.

Про це в ефірі «КИЇВ24» зазначає Владислав Селезньов, військовий журналіст.

На думку експерта, сподіватися на те, що той кейс із 20 пунктів, який зараз жваво обговорюється, стане колись реальністю, не варто.

Селезньов переконаний: йдеться не лише про області, які диктатор незаконно вніс до Конституції РФ — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.

«Я думаю, Путіну потрібно набагато більше. Йому потрібна підпорядкована та повністю підконтрольна вся територія нашої країни. Тому слабо віриться, що опція мирного треку, яка зараз опрацьовується, стане реальністю 2026 року. Я в це не вірю», — завершив Селезньов.

Раніше Зеленський прокоментував 14-й пункт документа, над яким працювали у США.

«В Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення», — процитував президент цей пункт плану.

