Мирні переговори — на паузі: у Зеленського відповіли, коли очікувати відновлення

Переговори

Політико-військова частина мирних переговорів щодо України наразі призупинена через загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас гуманітарний напрямок, зокрема обміни полоненими, продовжує працювати.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк, пише «Укрінформ».

За його словами, активна фаза переговорів залишатиметься на паузі доти, доки триває війна на Близькому Сході.

В ОП також наголосили, що на тлі підтримки Росією Ірану змінюється ставлення до Москви в регіоні. Йдеться про «еволюцію від нейтрально-позитивного до відверто негативного». Натомість з Україною протилежна ситуація.

«Суб’єктність України суттєво зросла», — додав Подоляк.

Мирні переговори України, РФ та США «застрягли» — останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори зі США відбулися у партнерському форматі та «в правильному настрої». За його словами, ключові питання — зокрема територіальні — можуть вирішуватися лише на рівні лідерів держав. Окрему увагу сторони приділили гарантіям безпеки, які мають бути чітко прописані та зрозумілі українцям. Україна найближчими днями має доповнити відповідний документ своїми пропозиціями. Також обговорюється реакція США у разі нової агресії Росії та питання фінансування української армії. Водночас наразі немає гарантій, що всі домовленості будуть виконані.

Президент Володимир Зеленський запропонував розблокувати мирні переговори, запросивши американську делегацію до Києва як альтернативу тристоронній зустрічі. За його словами, представники США можуть спершу приїхати в Україну, а потім вирушити до Москви, якщо спільна зустріч неможлива. Зеленський зазначив, що Україна готова до відновлення переговорів і вже отримала позитивні сигнали від партнерів щодо такої ініціативи.