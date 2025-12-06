Мирні переговори щодо України: Буданов розкрив, чому зустрічі проводять таємно

Керівний ГУР Кирило Буданов / © Getty Images

Мирні переговори щодо закінчення війни в Україні мають бути в тіні.

Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час спілкування з кореспондентом РБК-Україна у кулуарах другого військового молитовного сніданку.

На прохання підтвердити інформацію про таємні переговори в Абу-Дабі він відповів, що будь-які чутливі процеси потребують тиші.

«Усі перемовини мають бути в тіні, скажімо так. Інакше вони не будуть успішними. Хочеться, не хочеться — але ми можемо їх просто зірвати. Тож зачекайте», — зазначив Буданов.

Таємні переговори в Абу-Дабі

За даними західних медіа, представник США американський генерал Чарльз Дрісколл провів у Абу-Дабі закриті зустрічі з російською стороною. За даними ЗМІ, контакти були заздалегідь узгоджені дипломатичними каналами та не афішувалися через високу чутливість теми.

У Пентагоні підтвердили факт перемовин, але відмовилися розкривати їхній формат чи склад російської делегації, зазначивши лише, що «робота перебуває у чутливій фазі».

Американські медіа зазначають, що зустріч в Абу-Дабі стала продовженням переговорного процесу, який стартував у Женеві. Politico писало, що там відбулися інтенсивні консультації між США, Україною та опосередковано Росією щодо оновленого мирного плану.

Початкова версія документа містила 28 пунктів, включно з положеннями про нейтральний статус України, територіальні поступки та обмеження на озброєння. Після критики з боку Києва та окремих європейських столиць план скоротили приблизно до 19 пунктів, однак ключові спірні питання залишилися.

Як уточнювало Financial Times, Вашингтон намагається вибудувати «формулу припинення вогню», яка не виглядатиме як прямий тиск на Київ, але при цьому відповідатиме підходам нової адміністрації США.

Офіційні особи наголошують, що остаточні рішення ухвалюватимуть президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американський лідер Дональд Трамп назвав несподіваний срок закінчення війни в Україні.