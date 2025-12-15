- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2747
- Час на прочитання
- 1 хв
Мирні переговори у Берліні, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 15 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 грудня 2025 року:
Критичний етап переговорів: чи наближається Україна до закінчення війни — Стубб відповів Читати далі –>
Мелоні назвала стратегію Трампа «сигналом тривоги» для Європи Читати далі –>
Рейтинг Трампа у США продовжує падати — NBC News Читати далі –>
«Мирний план» Трампа — це ті самі російські «Київ за три дні» — політолог Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>