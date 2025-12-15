ТСН у соціальних мережах

2747
1 хв

Мирні переговори у Берліні, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 15 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Головні новини ночі

Головні новини ночі / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 грудня 2025 року:

  • Критичний етап переговорів: чи наближається Україна до закінчення війни — Стубб відповів Читати далі –>

  • Мелоні назвала стратегію Трампа «сигналом тривоги» для Європи Читати далі –>

  • Рейтинг Трампа у США продовжує падати — NBC News Читати далі –>

  • «Мирний план» Трампа — це ті самі російські «Київ за три дні» — політолог Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

