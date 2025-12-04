Мирноград на межі: місто в напівоточенні, поранені — понад сто днів без евакуації

ЗСУ / © Associated Press

Ситуація у Мирнограді — критична. А будь-який відхід вже пов’язаний із серйозними ризиками. Деякі поранені перебувають у місті вже понад сто днів, не маючи змоги вибратися. Щоденно ворожі КАБи й ФАБи зносять цілі будинки до фундаменту. Позиції залишаються без харчів — запаси зменшуються, однак наказу про відхід — немає.

Про все це в коментарі TSN.ua розповів військовий, який безпосередньо перебуває у місті. Якими є бої за Мирноград та які загрози нависають над українськими підрозділами в місті зараз — читайте в матеріалі TSN.ua.

Мирноград де-факто оточений

Російські війська просуваються з кількох боків, захоплюючи критично важливі підходи до Мирнограда та перехоплюючи маршрути забезпечення. Українські сили в місті ризикують опинитися в повній ізоляції. Саме контроль РФ над Покровськом запустило небезпечний доміно-ефект: тепер це напряму відчувають оборонці Мирнограда. Від того, наскільки довго українським силам вдасться утримувати це місто, залежить не лише ситуація на місцевому рівні — на кону вся лінія оборони західної Донеччини.

Аналітики DeepState повідомили, що станом на 3 грудня російські війська зайняли населений пункт Балаган та просунулися в районі Новоекономічного, розташованого на схід від Мирнограда.

Росіяни окупували н.п. Балаган. Джерело: DeepState

Окупаційні війська також просунулися в районі села Рівне, вздовж дороги, яка сполучає Покровськ із Мирноградом, а також неподалік траси, що веде від Родинського та Гришиного на півночі. З огляду на актуальну карту бойових дій Мирноград фактично опинився в напівоточенні російських сил.

Мирноград де-факто оточений російськими військами. Джерело: DeepState

Місто розташоване за декілька кілометрів на захід від Покровська. Це компактне шахтарське місто з населенням близько 40 тисяч жителів до повномасштабного вторгнення. Воно лежить на критично важливій транспортній артерії, яка з’єднує Покровськ із західними районами Донеччини. Фактичне оточення Мирнограда означає новий етап у кампанії РФ на Донеччині — спробу зламати українську оборону по всій ширині фронту. Падіння чи ізоляція Мирнограда проламає черговий оборонний рубіж і відкриє Росії шлях на Добропілля, Білицьке, Ганнівку і далі — на Костянтинівку та Краматорськ. Це різко ускладнить оборону всієї лінії Слов’янськ — Краматорськ — Костянтинівка.

Ситуація — критична, але наказу відходити немає

Український військовий, який зараз перебуває безпосередньо в Мирнограді, на умовах анонімності, розповів ТСН.ua про ситуацію в місті. На запитання про те, коли ситуація може перейти у справді критичну фазу, військовий пояснює, що, за його оцінкою, це може статися протягом одного-двох наступних тижнів. Російські підрозділи вже почали закріплюватися на зайнятих позиціях, і стан справ він описує як критичний уже зараз. Надалі ситуація може погіршитися в рази. За його словами, якщо противник підтягне ближче підрозділи з дронами, то з міста вийде мало людей.

На уточнювальне запитання, чи надходить наказ залишати місто і чи взагалі є можливість організовано вийти, військовий пояснює, що жодних розпоряджень щодо виходу не було. Він зазначає: «Навіть якщо б не було можливості, ми б ішли — просто чистили б ворога, але наказу немає».

До Мирнограда військовий заходив пішки ще на початку минулого місяця. Вже тоді дістатися до міста було надзвичайно складно. Логістика постійно перебивалася. З часом ситуація лише погіршилася. Він також згадує, що нещодавно через сильний туман деякі українські військові змогли спокійно покинути місто. Однак сьогодні, попри схожі погодні умови, така можливість практично втрачена: «Зараз навіть за такого туману спокійно вже не вийдеш».

Військовий наголошує, що найбільших втрат і руйнувань завдають артилерійські та мінометні удари, а також авіабомби різного типу — КАБи та ФАБи. За словами захисника, обстріли авиабомбами відбуваються щоденно. Руйнування після таких ударів колосальні: деякі будинки просто зносить до фундаменту, квартали втрачають цілі вулиці, а укриття не завжди витримують потужності вибухів.

Ворог активно тисне з боку шахти в Новоекономічному та щодня намагається прорватися — то на мотоциклах, то на велосипедах, то на електросамокатах.

Забезпечення також стає критичним: починає закінчуватися пальне, а без нього неможливо навіть піднімати дрони. Позиції залишаються без харчів — запаси зменшуються, а можливості доставити провізію з кожним днем погіршуються. Не так давно одній групі вдалося вийти з міста, але інша, яка рухалася слідом, одразу потрапила під вогонь противника. Боєць підкреслює, що ворог тисне з усіх боків, вихід надзвичайно складний і супроводжується великими втратами. Він також наголошує, що не розуміє, як у звітах можна стверджувати про логістику чи доставку оснащення НРК, якщо на передовій ці вантажі просто не доходять до підрозділів.

Боєць припускає, що певні шляхи відходу ще можуть бути прохідними — хоч і під постійною загрозою FPV-дронів, скидів і мінометного вогню. Водночас він наголошує, що цей шанс збережеться лише у разі, якщо росіяни не займуть позиції найближчим часом.

Мирноград з висоти пташиного польоту (листопад 2025) / Відео: 503 Окремий батальйон морської піхоти

«Багато поранених, деякі сидять понад сто днів»

Ситуація з евакуацією поранених також надзвичайно складна. За його словами, деякі поранені перебувають у таких умовах уже понад сто днів, не маючи змоги вибратися. «За ці дні багато поранених, деякі з них сидять понад сто днів. За всі дні, поки я тут, — одного пораненого винесли».

Боєць наголошує, що ситуація з кожним днем ускладнюється. За його словами, «все дуже важко», і більш логічним рішенням було б — вивести людей із найбільш небезпечних ділянок та зосередитися на формуванні сильних оборонних ліній далі в тилу, а не «класти тут людей». Він застерігає: «Не дай Боже, якщо після Мирнограда посиплеться фронт — будуть 200-ті, 300-ті і дуже багато СЗЧ».

Брак піхоти і брехня на місцях

Події навколо Мирнограда стали прямим наслідком провалу оборони Покровська. Боєць стверджує, що одна з бригад на тому напрямку неправильно подала інформацію про прорив противника. Він каже, що якби тоді офіційно повідомили про те, що російські сили зайшли до міста, а не приховували цей факт, була б можливість швидко організувати зачистку та стримати ворога ще до того, як ситуація перетворилася на критичну. На його думку, затримка з передаванням реальних даних призвела до того, що реакція командування відбулася надто пізно — у момент, коли лінія оборони вже почала ламатися, а можливості для маневру значно скоротилися. Тепер наслідки цього відчуваються безпосередньо в Мирнограді, де українські підрозділи опинилися в надзвичайно складних умовах.

Російські війська в Мирнограді / © Telegram / Сергій Стерненко

Додамо, що за оцінкою DeepState, однією з головних причин прориву у Покровську стала нестача піхоти на окремих ділянках фронту. Аналітики зазначали, що через це командири на місцях змушені були самостійно ухвалювати рішення про відхід, і часто це відбувалося без належного узгодження з вищим командуванням. У результаті виникала небезпечна ситуація: окремі райони вже залишали українські підрозділи, але сусідні сили не встигали зайняти їхнє місце, а координаційні центри продовжували вважати, що оборона там утримується. Фактично це створило пастку — штаб був переконаний, що позиції контролюються, хоча насправді вони вже давно спорожніли.

Складна ситуація в Мирнограді стосується не лише військових — у місті досі залишаються цивільні, зокрема і діти.

Сирський: «Продовжуємо надзвичайно складний етап оборони»

Про «повне захоплення» Покровська російська армія заявила 30 листопада. Через кілька днів, 3 грудня, військовий оглядач і журналіст Юліан Рьопке у матеріалі для Bild також повідомив, що місто нібито перейшло під контроль російських військ. Водночас, речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна того ж дня наголосив: оборона Покровська триває, а інформація Bild про «закінчений бій» та повний контроль Росії не відповідає дійсності. Ковальов підкреслив, що на ділянці Покровськ–Мирноград українські підрозділи працюють над відновленням та утриманням логістичних маршрутів, а також активно зривають спроби російських військ формувати штурмові групи чи обходити населені пункти для подальшого просування.

РФ заявляє про захоплення Покровська. Генштаб спростовує. Джерело: DeepState

Своєю оцінкою ситуації поділився й військовослужбовець Євген Строкань. У дописі на платформі Х від 3 грудня він писав, що «сьогодні був рибний день під Покровськом» і суб’єктивно відчувається певне покращення ситуації — хоч вона й залишається далекою від стабільної. За його словами, Покровськ не врятувати, однак на околицях «стало краще», а втрати російської піхоти помітно зросли.

Вже 4 грудня Головком ЗСУ Олександр Сирський підтвердив: триває надзвичайно складний етап оборони Покровсько-Мирноградської агломерації. Головком знову провів масштабну нараду — від командувачів угруповань до командирів корпусів. Він наголосив, що бій триває. Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. У районі Покровська та Мирнограда активними діями блокуються спроби росіян накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів. Безпосередньо в містах українські бійці продовжують утримувати визначені райони. Окрема увага — логістиці: організація додаткових шляхів постачання, своєчасна медична евакуація, контрбатарейна боротьба та протидія ворожим БПЛА залишаються ключовими умовами тримання лінії оборони в цій критичній точці фронту.

НАТО: Мирноград у фактичному оточенні, Покровськ майже втрачено

Нагадаємо, що за оцінками НАТО, ситуація в Мирнограді наближається до критичної. Аналітики Альянсу, які працюють із непублічними українськими даними та розвідкою партнерів, фіксують: місто перебуває «практично в оточенні». Про це 3 грудня повідомила «Європейська правда» За їхніми висновками, Мирноград затиснутий російськими підрозділами майже з усіх боків. Залишається лише вузький коридор, яким теоретично можна здійснювати вихід окремих українських сил, однак і він перебуває під щільним вогневим контролем ворога. Як пояснив високопосадовець НАТО, формально це ще не повне оточе0ння, але фактично — воно вже існує.

У НАТО також визнають: контроль України над Покровськом майже втрачено. За оцінками Альянсу, понад 95% міста перебуває під контролем російських військ, а українські підрозділи продовжують битися лише в окремих ділянках, які ще вдається утримувати.

Водночас у Альянсі наголошують, що Україна вже готується до подальшої оборони на випадок падіння Мирнограда та Покровська. Формуються додаткові рубежі, переглядаються маршрути постачання та зміцнюються позиції на наступних лініях. Ситуація на цьому відтинку фронту залишається однією з найнапруженіших, а розвиток подій у Мирнограді може визначити характер боїв на заході Донеччини найближчими тижнями.