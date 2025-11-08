Мирноград під загрозою оточення: у DeepState назвали ситуацію на Покровському напрямку критичною

Мирнограду загрожує оперативне оточення / © Telegram / Сергій Стерненко

На Покровському напрямку тривають спроби росіян окупувати Покровськ та Мирноград. У Покровську фіксується інфільтрація противника практично в усіх точках міста, попри систематичне знищення російських ДРГ українськими захисниками. Водночас Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення та взяття під повний вогневий контроль усіх шляхів логістики.

Про це пише DeepState.

Інфільтрація ворога в Покровську

Наразі триває активна інфільтрація російських сил у Покровськ. Противник фіксується практично в усіх частинах міста. Ворог активно затягує до міста екіпажі своїх дронників, які допомагають піхоті, а також створюють значні перешкоди для просувань українських військових та прокладання будь-якої логістики.

Аналітики DeepState наголошують, що про оточення Покровська не йдеться і не може йтися, оскільки просочення ворога відбувається лише через одну точку — південну частину населеного пункту. Одночасно з цим, росіяни намагаються затягнути до міста свої міномети, щоб взяти під щільніший вогневий контроль логістичні шляхи ЗСУ.

Загроза оточення Мирнограда

Окрему увагу аналітики звертають на ситуацію навколо Мирнограда. Місто перебуває під загрозою оперативного оточення зі взяттям під повний вогневий або фізичний контроль усіх шляхів логістики. Під загрозою перебуває і вся Мирноградська агломерація, де розташовані позиції Сил оборони України.

Противник фіксується і намагається закріпитися на східних околицях Мирнограда, здійснює штурмові дії по відтинку Новоекономічне-Миколаївка-Миролюбівка-Козацьке. Ключовою проблемою для оборони є вразлива логістика.

«Як зауважують самі бійці — логістики в місті практично немає, рятує моментами погана погода або ж просто кудись доїхати є лотереєю», — зазначають аналітики.

Піші маршрути здійснити вже майже неможливо, оскільки в будь-який момент можна натрапити на засідку ДРГ, ураження дроном чи мінування. Близький контакт із ворогом під час переміщення став «звичайною рутиною». Є навіть випадки встановлення ворогом інженерних загороджень, зокрема «єгози».

Важливою точкою логістики до Мирнограда є населений пункт Рівне, де в його районі на околицях Покровська фіксується ворог, накопичується та влаштовує засідки. Бійці відмічають, що часто від командування можна чути наказ «відновити» контроль над населеними пунктами, які вже перебувають під контролем ворога.

Наразі угрупуванню Сил оборони в Мирнограді вдається стримувати тиск противника на місто зі сходу, але аналітики DeepState попереджають, що невдовзі це стане неможливим, якщо не вдасться забезпечити нормальну логістику. До того ж ключем до порятунку Мирнограда називають Покровськ, який щодня «поглинається ворогом».

Нагадаємо, у Генштабі підтвердили, що війська РФ проникли до міської забудови Покровська. Російська окупаційна армія прагне не просто захопити місто, а насамперед створити умови для повного його оточення.