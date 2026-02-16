Мирноград "поглинається" ворогом: аналітики повідомляють про загострення ситуації

Військові / © Associated Press

Російські окупаційні війська посилюють тиск на Покровськ та Мирноград, використовуючи тактику накопичення піхоти та безпілотну авіацію. Наразі фіксується просування ворога вглиб міської забудови, окупація селища Рівне та критичне загострення ситуації на околицях Мирнограда.

Про це повідомляє DeepState.

Як зазначають аналітики, у північній частині Покровська зафіксували облаштування точок зльоту російських безпілотників. А ворожа піхота здійснює спроби закріпитися в місті.

«Одночасно з цим, ворог намагається проникати в Гришино з північно-західних околиць Покровська. На західних околицях села вже фіксується накопичення противника та відбуваються вогневі контакти бійців», — повідомили у DeepState.

За інформацією аналітиків, спроби ворога атакувати з боку Котлиного наразі вдається блокувати — Сили оборони знищують групи окупантів на цьому підході. А на південній ділянці напрямку аналітики зафіксували втрату населеного пункту Рівне. Також російські підрозділи продовжують тиск на сусіднє село Світле.

Зазначається, що захоплення цієї території дозволяє противнику накопичувати сили для удару вглиб перешийка між Покровськом та Родинським. Така конфігурація фронту створює пряму загрозу для українських підрозділів, які продовжують утримувати околиці Мирнограда.

«Сам Мирноград поглинається противником. Історія його оборони добігає кінця. В цьому районі буде оновлення мапи», — підсумували аналітики.

Що відомо про ситуацію в Мирнограді

Раніше ми писали, через проблеми з логістикою ЗСУ можуть втратити контроль над Покровськом і Мирноградом у найближчі тижні, вважає військовий експерт Владислав Селезньов.

Раніше директор безпекових програм центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук зазначив, що ситуація в Покровську і Мирнограді критично складна. Росіяни просочуються між вузлами оборони.

Крім того повідомлялось, що на Покровському напрямку ворог нарощує чисельність військ. Як зазначили у 79 ОДШБр, РФ направила туди 150 тисяч окупантів.