План розроблений Стівом Віткоффом

Мирний план США передбачає скорочення ЗСУ до 40% без відповідного скорочення армії РФ.

Про це пише The Economist.

План, розроблений Стівом Віткоффом, головним чином спрямований на обмеження військової сили України після завершення війни, розповіли виданню джерела, ознайомлені з документом.

Окрім значних територіальних поступок, план передбачає скорочення чисельності українських військ, Києву буде заборонено володіти кількома класами озброєння, включно з далекобійними системами, здатними дістати до Москви та Санкт-Петербурга. У той же час документ жодним чином не обмежує військову міць РФ.

Іноземні війська не будуть допущені на українську територію. Навіть цивільним літакам, які використовують іноземні дипломати, буде заборонено літати до України, що викликає питання щодо контролю РФ над українським повітряним простором.

Співрозмовники The Economist зазначили, що метою розробки цього плану може бути використання корупційної кризи в Україні, щоб підштовхнути Володимира Зеленського до необґрунтованих поступок.

